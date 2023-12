La ville de New York encourage les transports alternatifs pendant l'alerte aux embouteillages

La ville de New York exhorte les conducteurs à explorer des moyens de transport alternatifs lors d'une alerte de blocage de réseau de quatre jours, qui s'étend du mardi au vendredi. Avec un afflux attendu de 72,000 110,000 à 2 XNUMX conducteurs se tournant vers les transports en commun, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) souligne la capacité du système de métro à accueillir XNUMX millions de personnes supplémentaires.

Janno Lieber, président-directeur général de la MTA, assure au public que le service de métro est actuellement à sa plus haute qualité depuis une décennie. Cette initiative vise à désengorger les routes de la ville et à promouvoir des modes de déplacement plus efficaces et durables.

Les embouteillages, terme utilisé pour décrire un arrêt complet de la circulation, en particulier dans les zones urbaines denses, peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement, gaspiller du carburant et avoir un impact sur la productivité. Encourager les résidents et les visiteurs à opter pour les transports publics réduit le nombre de voitures sur la route, minimisant ainsi la pollution de l’air et créant une circulation plus fluide.

Les prochaines journées d'alerte Gridlock prévues du 12 au 15 décembre offrent aux New-Yorkais l'occasion de découvrir l'efficacité et la commodité des transports publics. En adoptant des modes de déplacement alternatifs, les individus contribuent non seulement à réduire les embouteillages, mais démontrent également leur engagement en faveur d'un avenir plus vert.

Erin Pflaumer, une éminente productrice de contenu numérique, couvre l'actualité locale et nationale depuis 2018. Son dévouement à tenir le public informé est évident dans son travail ici à PIX11, où elle a rejoint l'équipe en 2023. Découvrez davantage les contributions remarquables de Pflaumer et restez informé des dernières nouvelles et événements.

En savoir plus dans l'histoire Web : La ville de New York encourage les transports alternatifs pendant l'alerte aux embouteillages