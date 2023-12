Des plantes d'intérieur qui rehaussent le parfum de votre maison

Les plantes d’intérieur ont connu un regain de popularité, grâce aux millennials et à la pandémie de Covid-19. Non seulement ils améliorent notre bien-être mental et physique, mais ils apportent également de délicieux parfums dans nos maisons. Voici quelques plantes d’intérieur qui rempliront votre maison de beaux parfums.

1. Jasmin parfumé

Le jasmin est une délicate plante à fleurs blanches qui éclate en février. Bien qu’on le trouve couramment contre un treillis dans les jardins, il peut également être cultivé à l’intérieur. Recherchez une variété parfumée comme Jasminum polyanthum. Le jasmin prospère mieux dans les pièces fraîches en dessous de 64.4 °F (18 °C) et préfère les sols poreux. En plus d'ajouter un parfum délicieux à votre maison, le jasmin peut aider à s'endormir et soulager l'agitation et l'irritabilité.

2. Agrumes

Les agrumes, avec leurs feuilles vertes brillantes, leurs fleurs parfumées et leurs fruits éclatants, sont non seulement beaux mais apportent également un parfum frais dans votre maison. Gardez à l’esprit qu’un arrosage excessif peut être préjudiciable à la plante, alors laissez le sol sécher entre les arrosages. Placez l'agrume dans un endroit ensoleillé, mais à l'abri des températures extrêmes. Les variétés de citron, de citron vert, d’orange ou de mandarine rempliront votre maison d’un arôme piquant.

3. Orchidées parfumées

Les orchidées sont des plantes d’intérieur populaires connues pour leurs fleurs élégantes et leur beauté durable. Les orchidées papillons (Phalaenopsis) sont les plus faciles à cultiver en intérieur et sont appréciées pour leur doux parfum. Différentes variétés d'orchidées offrent divers parfums, comme les agrumes, les épices et même le chocolat. Les orchidées nécessitent un matériau d'empotage bien aéré, comme des copeaux d'écorce ou des pierres, et ont besoin d'une lumière vive et indirecte. Brumisez le feuillage tous les quelques jours pour imiter leurs origines humides.

4. Herbes aromatiques

Cultiver des herbes culinaires à l’intérieur ajoute non seulement du parfum à votre maison, mais fournit également des ingrédients frais pour vos recettes préférées. Les herbes faciles à cultiver comme le basilic, la ciboulette, la menthe, l'origan, le persil, le romarin et le thym sont d'excellents choix. Assurez-vous que vos pots d'herbes aromatiques sont bien drainés et placez-les sur un rebord de fenêtre ensoleillé orienté au sud. N'oubliez pas de ne pas trop les arroser, car cela pourrait provoquer un jaunissement des feuilles.

Les plantes d’intérieur embellissent non seulement nos maisons, mais les remplissent également d’arômes captivants. Qu'il s'agisse du doux parfum du jasmin ou du parfum piquant des agrumes, l'intégration de ces plantes dans votre espace de vie peut créer un environnement plus agréable et accueillant.

En savoir plus dans l'histoire Web : Des plantes d'intérieur qui rehaussent le parfum de votre maison