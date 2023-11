Nouveaux appareils à envisager de mettre à niveau vers cette période des fêtes

La période des fêtes est le moment idéal pour mettre à niveau vos appareils, profiter des soldes et offrir, à vous-même ou à vos proches, de nouvelles technologies. Que vous soyez un utilisateur inconditionnel d'Apple ou un passionné d'Android, des options intéressantes sont disponibles cette année et méritent d'être considérées.

iPhone 15: Le meilleur iPhone pour la plupart des utilisateurs

L'iPhone 15 est un excellent choix pour les utilisateurs d'iPhone à la recherche d'une mise à niveau. Il s'agit peut-être de la première génération avec USB-C, ce qui signifie que vous devrez dire au revoir à ces câbles Lightning, mais elle offre une expérience renouvelée et rechargée. Avec une variété de couleurs parmi lesquelles choisir et des fonctionnalités iPhone de nouvelle génération comme le SOS d’urgence par satellite et l’intelligent Dynamic Island, l’iPhone 15 est un choix solide.

Pixel 8 : Petit téléphone avec de grandes performances

Si vous en avez assez de transporter des téléphones gros et encombrants, le Pixel 8 vaut la peine d'être envisagé. Il est peut-être légèrement plus petit que son prédécesseur, mais il a du punch avec son nouveau processeur Google Tensor et ses retouches photo compatibles avec l'IA. De plus, grâce à l'engagement de Google sur sept ans de mises à jour Android, vous pouvez être assuré que votre téléphone restera à jour pendant des années.

AirPods Pro avec USB-C : Les meilleurs écouteurs que vous pourriez offrir

Améliorez votre expérience audio avec les AirPods Pro avec USB-C. Même avec de nouveaux modèles à l’horizon, les AirPods Pro offrent des fonctionnalités telles que le chargement MagSafe et la compatibilité USB-C qui en font un excellent choix. Dites adieu à vos vieux écouteurs crépitants et profitez de la commodité de ces merveilles sans fil.

Sonos Ère 300 : Le meilleur haut-parleur Bluetooth compatible AirPlay

Pour ceux qui aiment la commodité d’AirPlay, le Sonos Era 300 est un ajout fantastique à n’importe quelle maison. Avec six haut-parleurs stratégiquement positionnés pour une distribution sonore optimale, cette enceinte Bluetooth remplira vos pièces d'une musique de haute qualité. De plus, il est compatible avec Amazon Alexa pour un contrôle facile de la maison intelligente.

Tablette Pixel : La meilleure tablette non Apple qui vaut la peine d'être achetée

La nouvelle tablette Pixel de Google est un appareil polyvalent qui peut être utilisé pour le travail, les jeux ou comme contrôleur de maison intelligente. Avec son logiciel Android amélioré et ses divers cas d'utilisation, c'est une excellente option pour ceux qui recherchent une tablette non Apple.

Apple Watch Series 9: Une montre intelligente qui mérite d'être mise à niveau

Les utilisateurs d'Apple Watch seront ravis des fonctionnalités de la série 9. Avec le geste Double Tap pour une utilisation facile d'une seule main et les commandes Siri hors ligne, cette montre intelligente apporte du confort à votre poignet. Passez à la série 9 pour une expérience fluide et améliorée.

Apple Pencil avec USB-C coulissant : Un stylet pour l'artiste de votre vie

Si vous connaissez quelqu'un qui aime le dessin numérique, l'Apple Pencil 3 est un incontournable. Avec la commodité supplémentaire de l’USB-C, le chargement devient plus facile que jamais. Offrez une expérience de dessin plus fluide et plus efficace avec l’Apple Pencil.

Améliorez votre jeu technologique pendant la période des fêtes avec ces appareils haut de gamme. Que vous soyez un passionné d'iPhone ou un amateur d'Android, il y en a pour tous les goûts sur cette liste. Faites-vous plaisir ou surprenez vos proches avec les dernières et meilleures offres technologiques. Bon shopping!