Smartphone MOTOROLA G54 5G : bonne affaire sur Flipkart

Vous cherchez à acheter un nouveau smartphone 5G économique ? Eh bien, voici une bonne nouvelle pour vous. Motorola, l'une des marques de smartphones les plus populaires en Inde, a lancé un nouveau téléphone appelé MOTOROLA G54. Entrons dans les détails de l'accord.

Points forts de l'offre de smartphone MOTOROLA G54

Le smartphone MOTOROLA G54 est livré avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et est au prix de 17,999 13,999 INR. Cependant, Flipkart propose actuellement ce téléphone à un prix réduit de 22 1,000 INR, soit une réduction de 5 %. De plus, si vous effectuez la transaction avec une carte de crédit SBI, vous pouvez bénéficier d'une réduction instantanée de XNUMX XNUMX INR. De plus, les titulaires de la carte Flipkart Axis Bank peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de XNUMX %.

Offre d'échange sur le smartphone MOTOROLA G54

Si vous possédez un vieux smartphone, vous pouvez l'échanger et réduire encore davantage le prix du téléphone MOTOROLA G54. Flipkart offre une réduction de 9,250 54 INR sur le prix indiqué. Cela signifie qu'en échangeant votre ancien téléphone, vous pouvez acheter le nouveau smartphone MOTOROLA GXNUMX à un prix nettement inférieur.

Caractéristiques du smartphone MOTOROLA G54

Écran : Le smartphone moto g54 5G dispose d'un écran Full HD+ de 6.5 pouces.

Processeur : Il est équipé d’un processeur octa-core MediaTek Dimensity 7020.

Système d'exploitation : le téléphone fonctionne sous le système d'exploitation Android 13.

Caméra : La configuration de la caméra arrière comprend un capteur principal de 50 MP et un capteur macro+de profondeur de 8 MP. Sur le panneau avant, on retrouve une caméra selfie de 16 mégapixels.

Batterie : Le smartphone MOTOROLA G54 est alimenté par une batterie de 6,000 XNUMX mAh.

Fonctionnalités supplémentaires : Le téléphone prend en charge 14 bandes 5G.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le smartphone MOTOROLA G54, regardez cette revue vidéo pour une expérience pratique : [Lien YouTube]

QFP

Q : Quelle est la RAM et la capacité de stockage du smartphone MOTOROLA G54 ?

R : Le smartphone MOTOROLA G54 est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Q : Existe-t-il une offre d'échange disponible pour le smartphone MOTOROLA G54 ?

R : Oui, Flipkart offre une réduction de 9,250 54 INR sur le smartphone MOTOROLA GXNUMX lorsque vous échangez votre ancien smartphone.

Q : Quelle est la capacité de la batterie du smartphone MOTOROLA G54 ?

R : Le smartphone MOTOROLA G54 est alimenté par une batterie de 6,000 XNUMX mAh.

Q : Le smartphone MOTOROLA G54 prend-il en charge la 5G ?

R : Oui, le smartphone MOTOROLA G54 prend en charge 14 bandes 5G.

Q : Quel processeur est utilisé dans le smartphone MOTOROLA G54 ?

R : Le smartphone MOTOROLA G54 est équipé d'un processeur octa-core MediaTek Dimensity 7020.