Nouvelle fonctionnalité de gameplay révélée dans Escape from Tarkov: Vaulting

Les joueurs du jeu FPS multijoueur Escape from Tarkov attendaient avec impatience l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité de gameplay, et il semble que leurs prières aient été exaucées. Six ans après sa phase de test alpha, le développeur Battlestate Games a dévoilé le saut comme une nouvelle méthode de traversée permettant aux joueurs de franchir les obstacles du jeu.

Le saut, tel que défini dans les jeux vidéo, consiste à manœuvrer rapidement par-dessus des barrières basses telles que des clôtures, des tables et des portails. Cela permet non seulement aux joueurs de naviguer efficacement dans des zones encombrées, mais ajoute également un élément visuellement attrayant au gameplay. Bien que le saut soit une fonctionnalité commune dans de nombreux jeux, il était absent dans Tarkov jusqu'à présent.

Lors d'une récente diffusion en direct, Battlestate Games a présenté des clips de gameplay démontrant le nouveau mouvement de saut en action. Bien qu'aucune date de sortie spécifique n'ait été fournie, la fonctionnalité semble bien avancée et son inclusion a suscité un enthousiasme considérable au sein de la communauté.

"C'est ÉNORME", s'est exclamé Dmitri Ogorodnikov, responsable des relations publiques de Battlestate, dans un tweet, exprimant son enthousiasme pour cet ajout. Même si un certain scepticisme initial a été accueilli par des doutes quant à l'importance de la nouvelle fonctionnalité, ces inquiétudes ont été rapidement éclipsées par la ferveur manifestée par les joueurs.

Non seulement le tweet de Battlestate sur le saut a recueilli plus de 5,000 XNUMX likes, dépassant l'engagement de tout autre tweet du livestream, mais les joueurs sur Reddit ont également exprimé un véritable enthousiasme. Bien qu'il y ait des critiques et des remarques sarcastiques, la réponse globale a été positive et enthousiaste, les joueurs attendant avec impatience la navigation plus fluide que le saut apportera au jeu.

Un joueur sur Reddit, Kentrak, a partagé son enthousiasme en déclarant : « Je ne vais pas mentir, c'est l'une des choses que j'attendais le plus sur la feuille de route, même si cela semble relativement simpliste. Cela rend les choses beaucoup plus fluides lorsque cela fonctionne. D'autres ont suggéré des améliorations potentielles, telles que l'ajustement de la hauteur de saut et l'intégration d'une mécanique de poids.

En tant qu'étranger à la communauté Tarkov, il est rafraîchissant d'être témoin du véritable engagement et de l'anticipation entourant l'introduction du saut. Même si je ne comprends peut-être pas pleinement son ampleur, il est évident que cette nouvelle fonctionnalité de jeu revêt une grande importance et suscite un grand enthousiasme pour les joueurs d'Escape from Tarkov.

