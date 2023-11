Des centaines d'employés d'OpenAI exigent la démission du conseil d'administration suite à l'éviction du PDG

Dans une tournure surprenante des événements, plus de 500 employés d'OpenAI ont appelé à la démission du conseil d'administration de l'entreprise après la destitution inattendue du PDG Sam Altman. Ce week-end tumultueux a également vu Altman être embauché par Microsoft, augmentant encore la tension au sein de l'organisation.

Les employés, dans une lettre obtenue par CNN, ont accusé le conseil d'administration d'avoir mal géré le licenciement d'Altman et de ne pas avoir fourni de preuves suffisantes pour étayer leurs allégations contre lui. Ils ont également exprimé leur mécontentement à l'égard des tactiques de négociation du conseil et ont remis en question leur compétence et leur jugement.

Pour manifester leur désapprobation, les employés ont menacé de rejoindre Altman chez Microsoft à moins que le conseil d'administration ne démissionne et ne réintègre Altman et Greg Brockman, l'ancien président d'OpenAI qui a également été démis de ses fonctions. Parmi les signataires figurent Mira Murati, précédemment désignée comme successeur par intérim d'Altman, et Ilya Sutskever, co-fondateur et scientifique en chef d'OpenAI.

Suite au tollé public provoqué par le départ d'Altman, Sutskever a publié des excuses sur X concernant son implication dans la crise de leadership. Il a exprimé ses regrets pour ses actes, soulignant son engagement à réunifier l'entreprise et à sauvegarder ses acquis.

Ce conflit interne chez OpenAI met en lumière l'incertitude qui entoure l'avenir des trois membres non salariés du conseil d'administration de l'entreprise. La lettre des employés indiquait également que les membres du conseil d'administration suggéraient que la destruction de l'entreprise serait conforme à la mission d'OpenAI consistant à garantir les bénéfices de l'intelligence artificielle générale pour l'humanité – une affirmation qui a encore intensifié les réprimandes des employés.

De plus, cet incident met en évidence la loyauté et le soutien dont jouit Altman parmi les employés d'OpenAI, offrant à Microsoft l'opportunité de capitaliser sur la situation. La lettre mentionnait que Microsoft avait assuré aux employés des postes disponibles au sein de l'entreprise.

Alors que cette histoire continue de se développer, il reste à voir comment la crise de leadership d'OpenAI se déroulera et si les demandes des employés seront satisfaites.

Questions fréquentes

1. Pourquoi les salariés d’OpenAI ont-ils exigé la démission du conseil d’administration ?

Les employés d'OpenAI pensaient que le conseil d'administration avait mal géré le licenciement du PDG Sam Altman et n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour étayer leurs allégations contre lui. Ils ont également exprimé leur mécontentement à l'égard des tactiques de négociation du conseil et ont remis en question leur compétence et leur jugement.

2. Quelles sont les personnalités clés impliquées dans cet incident ?

Sam Altman, l'ancien PDG d'OpenAI, a été démis de ses fonctions de manière inattendue. Greg Brockman, l'ancien président, faisait également partie des personnes démis par le conseil d'administration. Mira Murati, initialement désignée comme successeur par intérim d'Altman, et Ilya Sutskever, co-fondateur et scientifique en chef d'OpenAI, étaient signataires de la lettre des employés.

3. Quelle a été la réponse de Microsoft ?

Microsoft a assuré aux employés d'OpenAI qu'il existe des postes disponibles au sein de l'entreprise.

4. Comment Ilya Sutskever a-t-il abordé son implication dans la crise de leadership ?

Après avoir signé la lettre des employés, Ilya Sutskever a publié sur X des excuses, exprimant ses regrets pour sa participation aux actions du conseil d'administration et son engagement en faveur de la réunification de l'entreprise.