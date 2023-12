Le maire de Newark donne la priorité à la croissance inclusive et au logement abordable

Le maire de Newark, Ras Baraka, s'engage à garantir que la ville continue de croître tout en préservant son identité et son objectif historiques. S'exprimant lors du récent événement du Sommet de Newark, Baraka a souligné l'importance d'offrir des chances égales à tous les résidents, soulignant que Newark a toujours été une ville d'opportunités pour les personnes en quête d'une vie meilleure.

Baraka a reconnu que la richesse et le développement croissants de Newark ne doivent pas éclipser les besoins et les rêves de l'ensemble de la communauté. Il a souligné l'importance de préserver la diversité culturelle de Newark, caractérisée par son histoire d'immigrants, de fabrication, d'art et de créativité. Tout en célébrant les progrès, Baraka a souligné la nécessité de remédier aux disparités économiques afin de construire un avenir durable.

L'un des principaux défis auxquels Newark est confronté est le manque de logements abordables, que Baraka reconnaît comme le problème le plus urgent de la ville. Il a souligné l'importance d'élargir les options de logement pour répondre aux besoins de tous les résidents, quelle que soit leur situation économique. Baraka a également souligné la nécessité de ressources municipales supplémentaires, notamment davantage de policiers, de pompiers, de travailleurs du DPW et de responsables de l'application des codes, afin de soutenir efficacement la croissance de Newark.

Abordant la question de la gentrification, Baraka a reconnu l'afflux de capitaux d'investissement dans la ville, entraînant une hausse des coûts du logement. Il a cependant proposé une solution qui consiste à construire davantage de logements à différents niveaux, tant au sein de la ville qu'en banlieue. En créant des options de logement plus abordables dans toute la région, la pression sur le marché immobilier de Newark peut être atténuée, bénéficiant à la fois aux résidents actuels et aux nouveaux arrivants.

En plus de l'engagement en faveur du logement abordable, Baraka a souligné l'accent mis par Newark sur la durabilité et le changement climatique. La ville prévoit de lutter contre son indice d'îlot de chaleur élevé et de réduire les risques d'inondation en mettant en œuvre des toitures vertes, en promouvant la résilience des infrastructures et en encourageant le développement de l'énergie solaire.

Dans l'ensemble, la vision du maire de Newark, Ras Baraka, pour la ville implique une approche globale de la croissance qui englobe le développement économique inclusif, le logement abordable, la durabilité et la préservation du patrimoine culturel unique de Newark. En donnant la priorité à ces aspects, il vise à garantir que Newark reste une ville dynamique et équitable pour tous les résidents.