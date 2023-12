5 Pokémon Légendaires Uniques qui Pourraient Rejoindre Pokémon GO à l’Avenir

Résumé: Alors que Pokémon GO entame une nouvelle année, les fans attendent avec impatience l’introduction de plus de Pokémon Légendaires dans ce jeu mobile populaire. Bien que Niantic ait déjà publié plusieurs créatures puissantes, il en manque encore certaines dans la liste. Ici, nous explorons cinq Pokémon Légendaires uniques qui pourraient faire sensation dans Pokémon GO dans un futur proche.

1) Type: Zéro et Silvallié:

Type: Zéro et Silvallié apporteraient une nouvelle dynamique à Pokémon GO avec leur capacité à changer de type en utilisant différents objets. Ces Pokémon de poche offrent une large gamme d’options de personnalisation que le jeu n’a pas encore explorées. Type: Zéro pourrait éventuellement être introduit en tant que récompense de recherche spéciale lors d’un événement mettant en vedette les Ultra-Chimères. La mise en œuvre des différentes formes de Silvallié pourrait poser des défis, car elle nécessite des objets spécifiques pour chaque type.

2) Urshifu:

Urshifu, une créature Légendaire populaire du DLC de l’île d’Armure dans Pokémon Épée et Bouclier, pourrait faire ses débuts dans Pokémon GO. Pour faire évoluer Urshifu, les joueurs devraient probablement collecter 400 bonbons Kubfu, tout comme pour faire évoluer Léviator. L’intégration de la Parchemin des Ténèbres ou de la Parchemin des Eaux pourrait poser certains défis pour introduire ce Pokémon puissant dans le jeu.

3) Zacian et Zamazenta Épée et Écu Couronnés:

Zacian et Zamazenta sont déjà disponibles dans Pokémon GO, mais leurs véritables formes n’ont pas encore été introduites. En utilisant l’Epée Ébréchée ou le Bouclier Ébréché, les joueurs peuvent transformer ces nobles chiens en leurs formes Couronnées, leur conférant une force supplémentaire et un type Acier. Les équilibrer de manière similaire aux Méga-Évolutions pourrait rendre les Combats de Raid plus captivants et offrir à ces Pokémon Légendaires un renforcement fidèle à l’histoire.

4) Eternatus:

Eternatus est un personnage important dans l’histoire de Galar, étant à l’origine de la calamité du Jour Obscur. Dans Pokémon GO, Eternatus pourrait être capturé lors de combats de raid, ce qui serait cohérent avec l’introduction des raids dans le jeu. En raison de son immense pouvoir et de son rôle crucial dans l’intrigue, son introduction pourrait être réservée à un événement futur, tel que Pokémon GO Tour: Galar.

5) Ogerpon:

Ogerpon, un Pokémon Légendaire très apprécié de l’extension Masque Teal de Pokémon Scarlet et Violet, pourrait également trouver sa place dans Pokémon GO. Avec ses différentes formes en fonction du masque qu’il porte, Ogerpon serait probablement incorporé de manière similaire à Deoxys et Genesect. Chaque combat de raid présenterait une version différente d’Ogerpon avec un masque distinct, déterminant son type et sa capacité signature. Cela ajouterait un élément passionnant aux rencontres de raid et refléterait la diversité de cette créature unique.

FAQ:

Q: Ces Pokémon Légendaires sont-ils déjà confirmés pour arriver dans Pokémon GO ?

R: Non, cette liste est purement spéculative et basée sur les opinions de l’auteur. Niantic n’a pas annoncé quels Pokémon Légendaires seront ajoutés au jeu à l’avenir.

Q: Quand pouvons-nous attendre l’arrivée de ces Pokémon Légendaires dans Pokémon GO ?

R: Le moment de leur introduction est incertain et est finalement déterminé par Niantic. Ils peuvent choisir d’ajouter ces Pokémon Légendaires en 2024 ou à une date ultérieure.

Q: Ces Pokémon Légendaires seront-ils rencontrés dans la nature ou uniquement lors d’événements spéciaux ?

R: Il est probable que ces Pokémon Légendaires seront obtenus lors d’événements spéciaux ou de combats de raid, comme c’est le cas avec d’autres créatures puissantes dans le jeu.

Source: Cet article est basé sur les opinions et les spéculations de l’auteur. Aucune source externe n’a été citée.