Top 5 des Chromebooks pour étudiants à moins de 300 $

Si vous êtes étudiant à la recherche d’un ordinateur portable abordable et efficace, un Chromebook pourrait être le choix idéal pour vous. Les Chromebooks offrent un excellent rapport qualité-prix, ce qui les rend idéaux pour les étudiants à petit budget. Bien qu'ils ne disposent pas de toutes les fonctionnalités des ordinateurs portables traditionnels, les Chromebooks excellent dans la navigation Web, la diffusion en continu et la vérification des e-mails. Ils sont également compatibles avec le cloud gaming, ce qui en fait une option viable pour les joueurs occasionnels.

Voici les cinq meilleurs Chromebooks recommandés pour les étudiants de moins de 300 $ :

1) Lenovo 14e (235 $) : Ce Chromebook se distingue par son excellent rapport fonctionnalités/prix. Avec un processeur AMD A6, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage flash, il offre des performances satisfaisantes pour les tâches quotidiennes. Le Lenovo 14e fournit également une variété de ports, notamment deux ports USB 3.1, deux ports USB-C, un emplacement pour verrou Kensington et un lecteur de carte microSD.

2) Acer Chromebook 314 (279 $) : L'Acer Chromebook 314 est doté d'un processeur Intel Celeron N4020, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage eMMC. Bien qu’il ne soit pas adapté aux jeux ou au multitâche, il offre une longue autonomie pouvant atteindre 10 heures.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (à partir de 285 $) : Le Chromebook Flip CM3 d'ASUS est livré avec un chipset MediaTek MT8183 optimisé pour Chrome OS. Il présente un format compact, un écran IPS de 12 pouces au format 3:2 et une autonomie impressionnante de 16 heures. Il prend également en charge un stylet USI.

4) Lenovo Chromebook Duet (300 $) : Le Lenovo Chromebook Duet peut être utilisé à la fois comme ordinateur portable et comme tablette. Son écran tactile de 10.1 pouces et sa conception portable le rendent parfait pour une utilisation en déplacement. Doté d'un chipset MediaTek Helio P60T, il offre une autonomie allant jusqu'à 10 heures.

5) Samsung Chromebook 4+ (300 $ avec offres) : Le Samsung Chromebook 4+ dispose d'un écran de 15.6 pouces, ce qui lui confère un avantage par rapport aux autres Chromebooks. Il propose des configurations avec 4 Go ou 6 Go de RAM et jusqu'à 64 Go de stockage. Cependant, il est important de noter que pour un SSD traditionnel doté de 128 Go de stockage, le prix grimpe jusqu'à près de 400 $.

Ces Chromebooks offrent des performances fiables et répondent aux besoins des étudiants à un prix abordable. Cependant, il est recommandé de mener des recherches plus approfondies et de prendre en compte les besoins personnels avant de prendre une décision d'achat.

