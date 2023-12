Quatre couples inculpés dans le cadre d'un projet d'exploitation d'enfants adoptés

Quatre couples du centre du Michigan font face à de graves accusations pour leur implication présumée dans un projet visant à adopter des enfants dans un but lucratif et à les maltraiter par la suite. Le bureau du procureur général du Michigan a annoncé de nombreuses accusations de maltraitance d'enfants contre Joel et Tammy Brown, ainsi que Jerry et Tamal Flore, tous résidents de DeWitt, Michigan.

Les accusations découlent de preuves obtenues concernant la maltraitance de huit enfants adoptés par les couples depuis 2007. Chacun des quatre adultes fait face à des accusations distinctes, notamment des degrés divers de maltraitance d'enfants, de complot en vue de commettre des maltraitances d'enfants et d'omission de signaler la maltraitance des enfants. Le couple Flore fait face au plus grand nombre d'accusations, dont plusieurs chefs de maltraitance d'enfants au premier degré, passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les couples sont accusés d'avoir conspiré en vue d'adopter des enfants pour obtenir un gain financier, Joel Brown, un ancien employé de l'agence de services à l'enfance du ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, utilisant son expertise dans les enquêtes sur la maltraitance des enfants pour éviter la détection des abus en cours à son domicile. et celui des Flores.

Les abus subis par ces enfants adoptés étaient déguisés en discipline. Les enfants ont été soumis à des violences mentales et physiques routinières et systémiques prolongées sous prétexte de discipline. Les familles auraient adopté ou accueilli au moins 30 enfants pour leur propre bénéfice financier.

Les accusations portées contre chacun des parents adoptifs sont les suivantes : Joel Brown est accusé de cinq chefs d'accusation, Tammy Brown de trois chefs d'accusation, Jerry Flore de 11 chefs d'accusation et Tamal Flore de 17 chefs d'accusation.

Ces allégations choquantes révèlent un échec non seulement dans la responsabilité morale et juridique des personnes chargées de la garde des enfants, mais également dans nos systèmes censés garantir le bien-être des enfants en détention. L'affaire a été reprise par le bureau du procureur général du Michigan, en collaboration avec le bureau du shérif du comté de Clinton. Les couples ont jusqu'à vendredi pour se rendre aux autorités.

