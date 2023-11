Explorer l'art du bobinage : comment les techniques de Jackson Pollock révolutionnent l'impression 3D

By

Une approche innovante de l’impression 3D et 4D s’inspire du célèbre artiste expressionniste abstrait Jackson Pollock. Les scientifiques de Harvard utilisent les techniques uniques de Pollock pour exploiter la physique des instabilités de bobinage, plutôt que de les supprimer, afin d'accélérer considérablement le processus d'impression. Grâce à l’application de l’apprentissage automatique, ils ont réussi à démontrer la viabilité de leur approche en décorant un biscuit avec du sirop de chocolat.

Les méthodes artistiques de Pollock, comme sa célèbre technique du dripping, fascinent les physiciens depuis des années. En employant la technique du « filament volant » et en versant de la peinture à l’aide de divers outils, Pollock a créé des motifs fascinants sur ses toiles. Ces modèles présentent souvent des preuves de modèles fractals, ce qui a suscité des débats parmi les chercheurs.

En 2011, le mathématicien de Harvard Lakshminarayanan Mahadevan a étudié les instabilités d'enroulement de Pollock et leur description mathématique. Ce phénomène se produit lorsqu'un fluide visqueux se replie sur lui-même, ressemblant à une corde enroulée ou versant du sirop sur des crêpes. Mahadevan a mesuré l'épaisseur des lignes et le rayon des bobines dans les peintures de Pollock, ce qui lui a permis d'estimer le débit de la peinture.

S'appuyant sur cette compréhension, Mahadevan a maintenant appliqué les principes des instabilités d'enroulement de Pollock pour diriger l'écriture à l'encre, une forme polyvalente d'impression 3D et 4D. Généralement, cette méthode d'impression est lente et limitée par un flux non uniforme, ce qui entraîne des défauts dans les objets imprimés. Cependant, en acceptant les instabilités de bobinage au lieu d’essayer de les contrôler, l’équipe de Mahadevan a réalisé des progrès remarquables.

La clé réside dans la mise en œuvre de méthodes d’apprentissage par renforcement, une classe d’algorithmes d’apprentissage automatique. En permettant au système d'interagir de manière répétée avec l'environnement et de corriger ses erreurs, le processus d'impression devient plus efficace. Cette technique utilise l'accélération obtenue grâce à la gravité pour imprimer des longueurs plus grandes que ce qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles.

Grâce à une série d’expériences en laboratoire, Mahadevan et son équipe ont testé leurs conclusions, validant ainsi l’efficacité de leur approche. En dispersant un fluide visqueux à travers une buse et en le déposant le long d’un chemin prédéfini, ils ont réussi à démontrer le potentiel d’instabilités de bobinage pour révolutionner l’impression 3D et 4D.

Questions fréquemment posées:

Q : Que sont les instabilités de bobinage ?

R : Les instabilités d'enroulement font référence au comportement de pliage et d'enroulement de fluides visqueux lorsqu'ils sont versés ou étalés sur une surface. Ce phénomène peut entraîner la formation de motifs complexes.

Q : Comment Jackson Pollock a-t-il utilisé les instabilités de bobinage ?

R : L'approche artistique unique de Pollock consistait à verser de la peinture à partir de divers outils, ce qui entraînait des éclaboussures de peinture mettant en évidence les instabilités de l'enroulement. Ses méthodes ont fasciné les physiciens et inspiré les progrès de l’impression 3D.

Q : Qu’est-ce que l’apprentissage par renforcement ?

R : L'apprentissage par renforcement est une technique d'apprentissage automatique dans laquelle un système apprend grâce à des interactions répétées avec un environnement. En corrigeant les erreurs et en adaptant son comportement, le système améliore ses performances au fil du temps.

Q : Comment les instabilités du bobinage peuvent-elles bénéficier à l’impression 3D ?

R : En exploitant les instabilités du bobinage au lieu de les supprimer, les processus d’impression 3D deviennent plus efficaces. Cette approche permet l’impression de plus grandes longueurs et permet l’exploration de topologies plus complexes.

Sources:

- Journal de matière molle

- Harvard Business Review