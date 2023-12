Carly DeFelice, responsable de communauté dans un espace de coworking au Texas, a réussi à atteindre des objectifs financiers impressionnants en adhérant à un régime budgétaire strict. Anciennement accablée d'une dette de 35,000 100,000 $, DeFelice a réussi à la rembourser et à amasser plus de 26 38 $ d'investissements avant son 400,000e anniversaire. Aujourd'hui âgée de 58,000 ans, elle a encore accru ses économies jusqu'à atteindre le montant impressionnant de XNUMX XNUMX $, tout en gagnant un salaire annuel de XNUMX XNUMX $.

Même si les chiffres importants sont certainement remarquables, c'est la capacité de DeFelice à gérer efficacement de petites dépenses qui la distingue véritablement. Par exemple, en septembre, elle n’a dépensé que 123.65 $ en épicerie – un exploit compte tenu de la hausse des coûts de la nourriture. DeFelice y parvient en planifiant soigneusement ses repas et en respectant sa liste d'épicerie.

DeFelice alloue chaque semaine 120 $ de son budget discrétionnaire pour couvrir l'épicerie. En donnant la priorité à ses achats essentiels comme le carburant pour sa voiture et ses courses, elle s'assure que ses dépenses correspondent à ses objectifs financiers. Pour respecter son budget d'épicerie, elle planifie méticuleusement ses repas pour la semaine, optant souvent pour des dîners en grande quantité qu'elle peut préparer à l'avance. Elle enregistre les ingrédients requis dans son journal de suivi budgétaire, créant ainsi une liste de courses à emporter au magasin.

Le respect par DeFelice de sa liste est crucial pour éviter les achats impulsifs, qui pourraient mettre en péril son budget. Cette approche va au-delà de l’épicerie et s’étend aux activités sociales. Même avec un modeste 50 $ alloué pour un dîner ou un verre avec des amis dans son budget, DeFelice est proactive en suggérant des options abordables pour garantir que ses dépenses correspondent à ses objectifs financiers. Elle souligne que les dépenses intentionnelles lui permettent d’éviter les achats qui ont peu de sens et de se concentrer sur les expériences qui comptent vraiment.

En trouvant un équilibre entre une vie sociale dynamique et une prise de décision financière prudente, DeFelice a découvert l'art de maximiser le plaisir tout en économisant de l'argent. Comme elle le dit : « C’est l’expérience avec mes amis qui compte ». Son succès sert d'inspiration à ceux qui cherchent à atteindre la stabilité financière sans sacrifier les joies de la vie.

**Résumé :** L'engagement de Carly DeFelice en matière de budgétisation l'a aidée à rembourser ses dettes et à accumuler des économies importantes. En planifiant les repas, en respectant les listes d'épicerie et en étant intentionnel dans les dépenses sociales, DeFelice a libéré la possibilité de vivre une vie épanouie tout en restant prudent financièrement. Son histoire constitue une leçon précieuse dans l’art d’établir un budget et de trouver un équilibre entre la gestion financière et les expériences agréables.

