Plusieurs restaurants du centre de la Floride fermés en raison de violations de la santé

Selon des données récentes du Département des affaires et de la réglementation professionnelle de Floride, trois restaurants du centre de la Floride ont été fermés au cours de la semaine du 26 novembre au 2 décembre en raison de graves violations des règles de santé. Les fermetures soulignent l'importance d'inspections régulières pour garantir la sécurité et l'hygiène des établissements alimentaires.

L'un des restaurants concernés était Marmalade, situé au 1256 Rockledge Blvd. à Rockledge. Les inspecteurs ont découvert un nombre stupéfiant de 254 violations au cours de leur inspection, dont quatre classées comme hautement prioritaires. Ces violations allaient de l'utilisation d'équipements insalubres pour préparer les aliments au stockage inapproprié d'aliments crus à proximité d'articles prêts à manger. De plus, une activité de rongeurs a été observée et certains produits alimentaires n'étaient pas conservés à la température appropriée. Bien que les inspections ultérieures aient montré des améliorations, le restaurant attend toujours une inspection de suivi avant de pouvoir rouvrir.

Un autre restaurant, Apollo Diner sur West Hibiscus Blvd. à Melbourne, a également été fermée en raison de violations des règles de santé. Les inspecteurs ont constaté 16 violations, dont trois hautement prioritaires. Il s'agissait notamment de l'activité des rongeurs, d'une mauvaise manipulation des plats souillés par les serveurs et d'une séparation inadéquate des aliments crus en fonction de leur température de cuisson. Bien qu'il ait satisfait aux normes d'inspection lors d'une visite ultérieure, le restaurant a dû remédier à une violation répétée d'un serveur manipulant des plats dans des assiettes sans se laver les mains.

À Seminole, le restaurant Miyako Sushi, situé au 2871 Clayton Crossing Way #1087 à Oviedo, a été fermé après que les inspecteurs ont identifié 14 violations, dont quatre hautement prioritaires. Ces violations comprenaient une mauvaise séparation des aliments crus, des preuves d'activité de cafards et une concentration de désinfectant dépassant le niveau autorisé. Bien que le restaurant ait finalement satisfait aux normes d’inspection, il a fait l’objet d’une surveillance plus stricte en raison de la gravité des violations.

Ces fermetures rappellent l’importance de maintenir de bonnes normes de santé et de sécurité dans les établissements alimentaires. Les équipes des services de santé travaillent avec diligence pour garantir la conformité, et les avertissements et les inspections de suivi sont des outils cruciaux pour remédier rapidement à tout problème. Il est impératif que les restaurateurs et le personnel donnent la priorité à la propreté et respectent toutes les réglementations visant à protéger la santé publique.

En savoir plus dans l'histoire Web : Plusieurs restaurants du centre de la Floride fermés en raison de violations de la santé