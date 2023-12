Une suite très attendue devrait sortir en 2024

Ouvrant la voie au jeu en monde ouvert, la franchise emblématique Outcast fait son grand retour avec sa suite tant attendue intitulée « Outcast : A New Beginning ». Un quart de siècle après la sortie du premier jeu, les fans peuvent s'attendre à un retour passionnant puisque le nouvel opus devrait être lancé le 15 mars 2024.

Développé par THQ Nordic, Outcast: A New Beginning offre une expérience immersive en monde ouvert, ramenant les joueurs dans le monde extraterrestre spectaculaire d'Adelpha. Les producteurs Michael Paeck et Andreas Schmiedecker ont expliqué que cette aventure pleine d'action introduirait des éléments de « RPG léger », notamment des arbres de compétences et des dialogues engageants avec les PNJ. Cela ajoute une nouvelle couche de profondeur et de complexité au gameplay.

Avec une durée de jeu estimée à 30-35 heures, Outcast : A New Beginning sert non seulement de suite directe mais aussi de point d'entrée pour les nouveaux venus dans la série. Initialement nommé Outcast 2, la décision de renommer le titre reflète l'engagement des développeurs à rendre le jeu accessible et agréable pour tous les joueurs.

Pour garantir l'authenticité et rendre hommage aux fans fidèles, THQ Nordic a réuni les créateurs originaux pour contribuer au développement du jeu. Cela se traduira sans aucun doute par l’inclusion de surprises cachées et de références au bien-aimé Outcast original.

Visuellement, le jeu semble impressionnant, mettant en vedette les paysages époustouflants mais imprévisibles d'Adelpha. Le mélange d'éléments naturels et mécaniques crée un sentiment d'émerveillement et d'aventure qui rappelle le populaire Avatar : Frontiers of Pandora et Zelda Tears of the Kingdom.

Outcast: A New Beginning devrait sortir sur les consoles et plates-formes PC de nouvelle génération, offrant un large éventail d'options aux joueurs pour se lancer dans ce voyage extraordinaire. Pendant ce temps, les fans qui attendent avec impatience la suite peuvent explorer d’autres jeux d’action exaltants pour garder le moral.

Dans l’ensemble, la sortie imminente d’Outcast: A New Beginning a suscité une grande attente parmi les fans de longue date et les nouveaux venus, promettant une expérience de jeu vraiment mémorable et immersive dans le monde captivant d’Adelpha.