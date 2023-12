Apple étend les heures de calcul gratuites pour Xcode Cloud

Apple a récemment annoncé qu'elle prolongerait indéfiniment la disponibilité des heures de calcul gratuites pour Xcode Cloud. À l'origine, la société avait déclaré que les 25 heures de calcul gratuites par mois seraient disponibles jusqu'en 2023, mais elle en a désormais fait une offre standard pour tous les développeurs Apple enregistrés à partir de janvier 2024.

Cela signifie que tous les abonnements au programme pour développeurs Apple incluront automatiquement 25 heures de calcul par mois sur Xcode Cloud sans frais supplémentaires. Pour les développeurs déjà abonnés gratuitement à Xcode Cloud, aucune autre action n’est requise.

Xcode Cloud est le système d'intégration continue d'Apple, conçu pour accélérer le développement et la fourniture d'applications de haute qualité. Il propose une gamme d'outils basés sur le cloud qui aident à créer des applications, à exécuter des tests automatisés, à fournir des applications aux testeurs et à gérer les commentaires des utilisateurs.

Pour ceux qui ont besoin d’heures de calcul supplémentaires au-delà de l’allocation gratuite, Apple a introduit des niveaux payants. Le prix commence à 49.99 $ par mois pour 100 heures, 99.99 $ par mois pour 250 heures et 399.99 $ par mois pour 1,000 XNUMX heures.

Que vous utilisiez déjà Xcode Cloud ou que vous commenciez tout juste, cette extension d'heures de calcul gratuites offre aux développeurs une excellente opportunité de profiter du service sans aucune charge financière supplémentaire. Il permet un développement d’applications plus facile et plus efficace dans un environnement transparent et intégré.

Pour en savoir plus sur Xcode Cloud et ses fonctionnalités, vous pouvez visiter la page de destination du service. C'est le moment idéal pour plonger dans Xcode Cloud et commencer à créer votre application gratuitement en quelques minutes seulement. Profitez de cette ressource précieuse et accélérez le processus de développement de vos applications grâce au système d'intégration continue d'Apple.

