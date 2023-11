BMW M135i : un aperçu de l'avenir de la gamme M Performance

Alors que nous nous préparons pour une année 2024 mouvementée, BMW M GmbH fait des vagues avec ses projets de refonte et d'introduction de nouveaux modèles. Alors que les M3, M4 et M5 volent l'essentiel de l'attention, la gamme M Performance subit également des changements importants, avec le très attendu M135i occupant le devant de la scène.

Avec le nouveau M135i, BMW adopte une nouvelle approche de conception, inspirée des succès M Performance X1 et X2. Des photos d'espionnage ont déjà indiqué que la berline chaude arborerait des phares plus élégants et un système d'échappement quadruple saisissant, dégageant une ambiance sportive et agressive.

Mais ce n'est pas seulement l'extérieur qui subit une transformation. À l'intérieur, la M135i présentera le dernier système iDrive 9 de BMW, comme le montre une récente vidéo d'espionnage. Cela marquera un changement important dans la disposition du tableau de bord, faisant ses adieux au contrôleur iDrive traditionnel et ouvrant la voie à une nouvelle ère d’intérieurs infusés de technologie.

Des rumeurs circulent également sur des changements de nomenclature. BMW aurait supprimé la lettre « i » des noms de ses voitures à essence. Par conséquent, le M135i sera probablement connu simplement sous le nom de M135, suivi d'une désignation M235 pour la prochaine génération de Gran Coupé Série 2 sous la forme M Performance. Les autres variantes essence des Série 1 et Série 2 Gran Coupé adopteront une structure de dénomination simplifiée, avec des désignations telles que 118, 120, 220, 223 et 228.

Bien que les détails sur les groupes motopropulseurs hybrides rechargeables potentiels pour ces voitures compactes soient encore rares, on peut affirmer sans se tromper que les M135 et M235 seront les rois du peloton. Équipés du même puissant moteur à essence turbocompressé de 2.0 litres que celui des X1 M35i et X2 M35i, ces modèles devraient délivrer une puissance impressionnante de 296 chevaux et 400 Newton-mètres (295 livres-pieds) de couple. Pour ceux qui résident aux États-Unis, le M235 sera encore plus puissant avec 316 chevaux.

Les fans et passionnés de BMW peuvent attendre avec impatience l'arrivée de la M135i, témoignage de l'engagement de la marque à repousser les limites et à offrir des expériences de conduite exaltantes. L’avenir de la gamme M Performance est prometteur, et cette berline très attendue est sur le point de prendre d’assaut le monde de l’automobile.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le M135i subira des améliorations extérieures telles que des phares plus nets et un système d'échappement quadruple. À l’intérieur, il comportera le système iDrive 9 de pointe. Y aura-t-il un changement dans la structure de dénomination des voitures à essence de BMW ?

Oui, la rumeur dit que BMW supprimerait la lettre « i » des noms des voitures à essence, ce qui entraînerait des désignations plus courtes et plus rationalisées. Quelle sera la puissance des M135 et M235 ?

Les M135 et M235 devraient développer une puissance impressionnante de 296 chevaux et un couple de 400 Newton-mètres (295 livres-pieds). Le M235 aux spécifications américaines offrira une puissance encore plus élevée de 316 chevaux. Y aura-t-il une option de groupe motopropulseur hybride rechargeable pour les voitures compactes M Performance ?

Actuellement, aucune information n'est disponible sur la possibilité de groupes motopropulseurs hybrides rechargeables pour les M135 et M235.