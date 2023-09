The Crew Motorfest : une expérience cartographique qui change la donne

Le jeu de course en monde ouvert d'Ubisoft, The Crew Motorfest, a introduit une carte qui fait tourner les têtes dans la communauté des joueurs. Contrairement à la plupart des cartes de jeux vidéo, qui sont souvent simplement réparables, la carte de The Crew Motorfest est saluée comme la meilleure et la plus cool carte de jeu vidéo de 2023.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la carte est son intégration transparente avec le monde du jeu. Lorsque les joueurs explorent les routes, les rampes et les collines d'Hawaï, ils peuvent ouvrir la carte pour avoir une meilleure vue de l'île. Ce qui rend cette carte vraiment impressionnante, c'est sa représentation entièrement en 3D et très détaillée. Les joueurs peuvent faire tourner la carte pendant que les voitures et les avions continuent de s'y déplacer en temps réel, ajoutant ainsi une couche d'immersion supplémentaire.

Mais cela ne s'arrête pas là. Le niveau de détail de la carte est étonnant. Un zoom avant sur n'importe quelle partie de l'île révèle une représentation en temps réel du monde du jeu, avec des PNJ vaquant à leurs occupations quotidiennes et des voitures circulant. Ce niveau d'interactivité et de réalisme est rare dans les cartes de jeux vidéo.

Sur le plan pratique, la carte de The Crew Motorfest fournit des informations utiles aux joueurs. Il montre où les routes se connectent, comment les bâtiments sont formés, l'emplacement des collines et d'autres caractéristiques géographiques. Cette attention aux détails améliore non seulement l'expérience de jeu, mais aide également les joueurs à naviguer dans le monde du jeu.

L'introduction d'une carte aussi impressionnante et utile établit une nouvelle norme pour les cartes de jeux vidéo. Cela contraste fortement avec d’autres versions récentes, telles que Starfield, qui a été critiquée pour sa carte de jeu terne et inutile.

La technologie cartographique innovante d'Ubisoft soulève la question de savoir ce qu'ils pourraient en faire d'autre. De nombreux joueurs imaginent déjà des possibilités, suggérant un jeu centré sur la carte qui combine l'exploration avec des franchises populaires d'Ubisoft comme Assassin's Creed ou Watch Dogs.

En conclusion, la map de The Crew Motorfest change la donne. Il offre un niveau de détail, d’interactivité et d’utilité rarement vu dans les cartes de jeux vidéo. Cette innovation établit une nouvelle barre pour les développements futurs de l'industrie du jeu vidéo.

Sources:

– https://www.theverge.com/23443584/the-crew-motorfest-map-ubisoft

– https://www.amazon.com/The-Crew-Motorfest-PlayStation-5/dp/B09M8Z66RW

– https://www.bestbuy.com/site/the-crew-motorfest-playstation-5/6524951.p

– https://www.gamestop.com/video-games/playstation-5/games/products/the-crew-motorfest/11152014.html