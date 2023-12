2023: Une année de résultats mitigés pour les lancements de GPU de milieu de gamme

2023 a été une année de hauts et de bas pour ceux qui cherchent à acheter des GPU de milieu de gamme. Alors que la disponibilité et les prix des composants grand public sont restés stables, offrant un retour à la normale pour les constructeurs de PC, les lancements de GPU de milieu de gamme ont laissé beaucoup à désirer. Au lieu d’apporter des améliorations significatives de performance, ces nouveaux GPU ont souvent atteint les performances des cartes de génération précédente tout en maintenant des prix similaires.

L’une des sorties les plus décevantes a été celle de la GeForce RTX 4060 Ti, qui a du mal à surpasser son prédécesseur en termes de performance malgré un prix similaire. La version 16 Go de la carte a été particulièrement critiquée car elle n’a montré de meilleures performances que dans quelques jeux par rapport à la version 8 Go, malgré un prix supérieur de 100 dollars.

La GeForce RTX 4060, en revanche, apportait de meilleures nouvelles. Avec une réduction de prix de 30 dollars par rapport à son prédécesseur, le RTX 3060, il offrait une légère amélioration des performances et une meilleure efficacité. Cependant, la réduction de la RAM de 12 Go à 8 Go a été un changement défavorable. De même, les cartes Radeon RX 7600, RX 7700 XT et RX 7800 XT d’AMD s’inscrivent dans cette catégorie, montrant quelques améliorations mais offrant généralement des performances similaires aux modèles de génération précédente à des prix comparables ou légèrement inférieurs.

Malgré ces lancements décevants, il y a eu quelques cartes de milieu de gamme exceptionnelles. La GeForce RTX 4070, vendue à 600 dollars, a réussi à égaler ou légèrement surpasser les performances du RTX 3080 tout en consommant moins d’énergie et en coûtant 100 dollars de moins. Cependant, par rapport à ses prédécesseurs, tels que le 2070 et le 1070, l’augmentation de prix était significative.

Dans l’ensemble, 2023 a été un moment plus propice pour l’achat de GPU de milieu de gamme par rapport à la période de pénurie de GPU en 2021. Cependant, le manque d’améliorations significatives de performances et les tactiques de marketing trompeuses, en particulier en ce qui concerne la technologie DLSS Frame Generation, ont laissé de nombreux consommateurs insatisfaits des améliorations proposées.

Les limites de la génération de trames DLSS