Les meilleures équipes de football des lycées de Pennsylvanie s’affrontent lors des championnats d’État

Dans une confrontation épique, les 12 meilleures équipes de football des lycées de Pennsylvanie s'affronteront au Chapman Field de Cumberland Valley pour les championnats d'État PIAA. Parmi les prétendants, St. Joe's Prep se démarque comme la force dominante, ayant remporté 12 matchs consécutifs et consolidant sa position de porte-drapeau parmi les grandes écoles de Pennsylvanie.

Avec huit matchs consécutifs pour le titre d'État et 10 voyages en finale d'État au cours des 11 dernières années, St. Joe's Prep vise son huitième championnat d'État et son cinquième titre d'État de classe 6A en six ans. Mené par le quart-arrière Samaj Jones, à destination de Cincinnati, qui fera sa troisième apparition au championnat d'État, St. Joe's Prep a fait preuve de force des deux côtés du ballon.

Étonnamment, c'est la défense des Hawks qui les a propulsés en finale d'État. Lors de leur match précédent, ils ont blanchi Central Bucks South, une équipe avec une moyenne de 33.5 points par match en séries éliminatoires, avec une victoire éclatante de 49-0. À la mi-temps, les Hawks avaient pris une avance de 42-0, démontrant leurs prouesses défensives.

D'un autre côté, North Allegheny fait sa première apparition en finale d'État depuis 2012. Bien qu'ils aient été dominés lors de leur précédent match contre Harrisburg, les Tigers ont réussi une victoire 24-12. Ils ont un bilan parfait dans les matchs de championnat d'État, ayant remporté des titres en 1990, 2010 et 2012. Pour lutter contre la puissante attaque de St. Joe's Prep, North Allegheny adoptera probablement un plan de jeu contrôlé par le ballon, similaire à sa stratégie dans le match contre Harrisburg, où ils ont couru le ballon 59 fois et n'ont lancé que six passes.

À mesure que l’anticipation grandit, les deux équipes affichent de solides chiffres offensifs tout au long de la saison et des séries éliminatoires. North Allegheny a marqué un total de 619 points tout en en accordant 237, soit une moyenne de 44.2 points marqués et 16.9 points accordés par match. St. Joe's Prep, en revanche, a marqué 535 points et en a accordé 114, soit une moyenne de 41.1 points marqués et seulement 8.7 points accordés par match.

Ces statistiques mettent en évidence la force et la compétitivité des deux équipes, ouvrant la voie à un affrontement exaltant pour le championnat d'État à Chapman Field. Alors que les seniors de St. Joe's Prep cherchent à inscrire leur nom dans la riche histoire du programme, North Allegheny vise à établir leur propre héritage. Les passionnés de football de toute la Pennsylvanie attendent avec impatience l’issue de cette confrontation très attendue.

