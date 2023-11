FAQ : Quand aura lieu le Grand Prix F2023 de Las Vegas 1 ?

By

Alors que nous attendons avec impatience le prochain Grand Prix F2023 de Las Vegas 1, il est important de marquer vos calendriers pour le dimanche 19 novembre. La course devrait avoir lieu à 1 h 00 HE, promettant un spectacle plein d'adrénaline autour des rues emblématiques de ' La ville du péché ».

Pour profiter au maximum du week-end du Grand Prix, les passionnés de Formule 1 pourront également assister à de nombreuses séances d'essais et manches qualificatives. Jeudi et vendredi (heure locale), il y aura deux séances d'essais libres, suivies d'une autre séance d'essais le vendredi à minuit avant les manches de qualification. Cependant, les téléspectateurs du fuseau horaire de l’Est doivent prendre note du décalage horaire, car le programme des courses nocturnes ajoute un autre niveau de complexité.

Pour ceux qui se demandent quelle chaîne de télévision diffusera les courses de F1 aux États-Unis, ESPN, ESPN2 et ABC seront vos options privilégiées cette année. Ils diffuseront toutes les courses de Formule 1 en direct à la télévision. De plus, vous pouvez également diffuser les courses en direct ou à la demande via la plateforme numérique d'ESPN.

Pour vous aider à planifier votre week-end et vous assurer de capturer chaque moment passionnant, voici le programme ESPN TV du GP de F2023 Las Vegas 1 :

Jeudi, novembre 16:

– Cérémonie d'ouverture : 12h30 HE sur ESPN2

– Entraînement 1 : 11 h 25 HE sur ESPN2

17 vendredi, Novembre:

– Entraînement 2 : 2 h 55 HE sur ESPN

– F1 Show : 4 h 15 HE sur ESPN3

– Entraînement 3 : 11 h 25 HE sur ESPNU

Samedi novembre 18:

– Qualifications : 2 h 55 HE sur ESPN

– Carnet de qualification de Ted : 5h00 HE sur ESPN3

Dimanche novembre 19:

– Course : 12 h 55 HE sur ESPN

– Drapeau à damier : 3 h 00 HE sur ESPN3

– Le carnet de Ted : 4h00 HE sur ESPN3

Alors, marquez vos calendriers, définissez vos rappels et préparez-vous pour un week-end de F1 exaltant à Las Vegas. Ne manquez pas les courses pleines d'action et la compétition féroce entre les meilleurs pilotes du monde. Ce sera un événement légendaire qui laissera les fans en haleine !

Photo de : Motorsport Images

Michele Alboreto, Tyrrell 011 Ford

FAQ : Que s'est-il passé lors du dernier Grand Prix organisé à Las Vegas ?

Le dernier Grand Prix organisé à Las Vegas était le Grand Prix Caesars Palace de 1982, qui servait de dernière manche de la saison. Dans cette course, Michele Alboreto a remporté la victoire au volant d'une Tyrrell-Ford. Viennent ensuite John Watson, représentant McLaren, et Eddie Cheever, au volant de Ligier, aux deuxième et troisième places.

Il convient de noter que Keke Rosberg, qui courait pour Williams, a terminé à la cinquième place de la course, mais ses performances tout au long de la saison lui ont assuré le titre de champion. Alain Prost, auteur de la pole position, a malheureusement rétrogradé à la quatrième place sur sa Renault alors qu'il était en tête du peloton. De son côté, Mario Andretti, champion du monde 1978, a connu un dernier départ décevant en Formule 1 car la suspension arrière de sa Ferrari s'est cassée, mettant ainsi fin prématurément à sa course.

Le Grand Prix Caesars Palace 1982 a été un événement mémorable, mettant en vedette à la fois les triomphes et les déceptions sur le circuit exigeant de Las Vegas.