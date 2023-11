Gadgets libérés : la puissance de la technologie solaire dans le nouvel eTrex Solar de Garmin

Garmin, le célèbre fabricant de technologies de navigation et de plein air, a annoncé la sortie de l'eTrex Solar, le dernier ajout à sa populaire série eTrex. Cet appareil GPS portable innovant exploite la puissance de l’énergie solaire pour offrir une autonomie infinie aux amateurs de plein air.

Avec l'eTrex Solar, les randonneurs, les géocacheurs et les aventuriers peuvent profiter du grand air sans se soucier de l'autonomie de la batterie. Grâce à la technologie de recharge solaire de Garmin, les utilisateurs peuvent compter sur le soleil pour garder leur appareil complètement chargé, leur permettant ainsi d'explorer pendant de longues périodes sans avoir besoin de le recharger. Même par temps nuageux, les capacités solaires peuvent aider à rajeunir une batterie faiblement chargée, garantissant ainsi une utilisation continue.

L'eTrex Solar est doté d'un écran de 2.2 pouces à contraste élevé qui reste facile à lire, même en plein soleil. Il permet aux utilisateurs d'afficher des points de cheminement, de suivre leur position et de retrouver leur chemin vers leurs endroits favoris. Avec sa conception robuste et son indice IPX7, ce GPS portable est conçu pour résister aux environnements difficiles et aux conditions extérieures difficiles.

Mais l’eTrex Solar offre bien plus qu’une simple autonomie infinie. Lorsqu'ils sont associés à un smartphone compatible, les utilisateurs peuvent accéder à l'application Garmin Explore pour rester connectés et informés, même dans les zones hors réseau. L'application fournit des fonctionnalités telles que la sauvegarde dans le cloud pour les données de cartographie et de voyage, la planification d'itinéraire, les notifications intelligentes pour les SMS et les appels, les mises à jour de géocaching et les prévisions météorologiques en temps réel.

La technologie GPS multibande de l'eTrex Solar garantit une précision de positionnement supérieure, même dans des environnements difficiles où le GPS seul peut avoir des difficultés. Il comprend également une boussole numérique, permettant aux utilisateurs de s'orienter avec des caps précis, même à l'arrêt.

L'eTrex Solar est désormais disponible au prix de détail suggéré de 249.99 $. C'est un compagnon idéal pour les aventuriers en plein air qui souhaitent explorer plus longtemps, rester connectés et compter sur l'énergie solaire pour une autonomie illimitée. Pour plus d’informations, visitez garmin.com/outdoor.

