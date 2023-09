Valve célèbre le 20e anniversaire des comptes d'utilisateurs les plus anciens de Steam avec des badges spéciaux

Valve, le créateur de Steam, commémore le 20e anniversaire de certains des comptes d'utilisateurs les plus anciens de la plateforme en leur attribuant des badges numériques spéciaux. Ces badges présentent la palette de couleurs originale de Steam et ont déclenché des vagues de nostalgie parmi les joueurs, selon IGN.

Steam, la plus grande vitrine de jeux numériques sur PC au monde, a ouvert ses portes aux joueurs en septembre 2003. Il a rapidement gagné en popularité, l'un de ses premiers tirages étant le jeu « Counter-Strike ». Il est remarquable que certains des premiers comptes qui ont rejoint la plateforme soient toujours actifs aujourd’hui et que les utilisateurs partagent des souvenirs de ces débuts.

Valve a continuellement fait évoluer Steam au fil des ans, en élargissant ses services et ses offres. Récemment, la société s'est même lancée dans le développement matériel avec l'annonce du Steam Deck. Cet appareil de jeu portable marque une étape passionnante dans le parcours de la plateforme.

En janvier, Steam a franchi une étape importante, avec un nombre record de 10 millions de joueurs participant simultanément à des jeux sur la plateforme. Cela reflète l'attrait durable de la plateforme et la communauté toujours croissante de joueurs sur PC qui choisissent Steam comme destination de jeu préférée.

Parmi les jeux les plus populaires sur Steam figurent actuellement « Counter-Strike : Global Offensive » de Valve, qui compte près d'un million de joueurs quotidiens, ainsi que « Dota 2 », « PUBG : Battlegrounds » de Tencent Holdings ADR, « Call of Duty : Modern Warfare 2 » d’Activision Blizzard Inc, « Lost Ark » d’Amazon.com Inc, « FIFA 23 » d’Electronic Arts Inc et « Apex Legends » de Respawn.

Les badges numériques spéciaux attribués aux comptes Steam les plus anciens rappellent la riche histoire de la plateforme et l'impact durable qu'elle a eu sur l'industrie du jeu vidéo.

Crédit image : Casimiro PT sur Shutterstock.

