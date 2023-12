Films célèbres tournés en Caroline du Nord

By

La Caroline du Nord est depuis longtemps un lieu de prédilection pour les cinéastes, offrant une gamme variée de paysages et de décors. Des villes côtières aux petites villes et aux superbes chaînes de montagnes, l’État a servi de toile de fond à de nombreux films célèbres. Voici quelques-uns des films les plus emblématiques tournés en Caroline du Nord.

Wilmington, située sur la côte, est une destination de tournage particulièrement populaire. Un film remarquable tourné à Wilmington est « Iron Man 3 », dans lequel Tony Stark est aux prises avec son combat contre le SSPT. Le film a utilisé divers endroits à Wilmington, notamment Wrightsville Beach et la rivière Cape Fear.

Un autre classique culte tourné à Wilmington est « Empire Records », un film des années 90 sur le passage à l'âge adulte sur un groupe de jeunes employés qui se battent pour sauver leur magasin de disques. La devanture titulaire du film est reconnaissable comme Rebellion, un restaurant et bar populaire du centre-ville de Wilmington.

Les fans d’horreur reconnaîtront peut-être Wilmington comme le décor de « The Conjuring », un film surnaturel effrayant. Les églises de la ville, dont la première église baptiste et l'église épiscopale St. James, ont joué un rôle important dans le tournage du film.

S'installant à Southport, une autre ville côtière de Caroline du Nord, « Safe Haven » y a été tourné. Le film suit une femme qui commence une nouvelle vie dans une petite ville et tombe amoureuse d'un veuf. De nombreuses scènes romantiques ont été tournées à Southport, notamment au Ports of Call Bistro.

Dans la région du Triangle, Bull Durham reste l'un des films les plus célèbres tournés en Caroline du Nord. Se déroulant dans le monde de la Ligue mineure de baseball, le film explore la complexité des relations et la poursuite des rêves. Le tournage a eu lieu à divers endroits, dont l'Université de Caroline du Nord.

Vers l’ouest, les montagnes de Caroline du Nord ont servi de toile de fond aux « Hunger Games ». Le film dystopique met en scène le combat d’une jeune femme pour survivre dans un monde d’oppression. La plupart des scènes d'arène ont été tournées dans la magnifique forêt nationale de DuPont.

Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux films tournés en Caroline du Nord. Les paysages diversifiés et les communautés accueillantes de l'État n'ont cessé d'attirer les cinéastes, apportant une touche hollywoodienne à l'État de Tar Heel.

