Les écoles du comté de Stokes annoncent des plans de fermeture

Le système scolaire du comté de Stokes a récemment annoncé son intention de fermer deux écoles dans la région. Les membres du Conseil scolaire ont approuvé un nouveau plan à long terme qui comprend plusieurs changements au système scolaire.

Selon le plan, les écoles élémentaires Lawsonville et Pine Hall devraient fermer leurs portes à la fin de l’année scolaire 2023-2024. En plus de ces fermetures, l'Académie Meadowbrook sera transférée à l'école primaire Lawsonville au cours de la même période.

En outre, il est prévu de fermer l'école primaire Pinnacle une fois que la nouvelle école primaire King sera construite et ouverte, estimée en 2030.

L'administration du comté de Stokes a reçu le pouvoir d'élaborer des plans de personnel et de transport en bus, ainsi que de tracer des lignes de fréquentation spécifiques. Ils sont également chargés d'élaborer des plans de rénovation pour les écoles élémentaires Sandy Ridge et Lawsonville, dans le cadre de l'hébergement de l'Académie Meadowbrook.

À la suite de ces changements, environ 50 % des élèves de l’école élémentaire Lawsonville devraient être transférés à l’école élémentaire Nancy Reynolds, tandis que les 50 % restants devraient être transférés à l’école élémentaire Sandy Ridge. De plus, l'école élémentaire Pine Hall sera transférée à l'école élémentaire de London et la Meadowbrook Academy trouvera son nouveau domicile à l'école élémentaire Lawsonville.

Ces changements visent à optimiser les ressources et à améliorer les opportunités éducatives pour les étudiants du comté. Bien que certaines familles et certains élèves puissent être confrontés aux inconvénients liés à la transition vers de nouvelles écoles, on espère que ces mesures conduiront à terme à un système scolaire plus efficient et plus efficace pour toutes les personnes impliquées.

