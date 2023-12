Des fraudeurs de cartes-cadeaux arrêtés dans le cadre du projet du comté de Bucks

Les détectives du comté de Bucks ont récemment appréhendé deux hommes impliqués dans un stratagème visant à voler des fonds sur des cartes-cadeaux. Les escrocs avaient falsifié le dos des cartes-cadeaux, en extrayant des informations cruciales pour accéder aux fonds. Grâce à la vigilance des employés d'un géant du canton de Plumstead, la fraude a été découverte.

Les employés ont constaté que certaines cartes cadeaux avaient été falsifiées et ont alerté la police. Après avoir inspecté les cartes cadeaux, ils ont découvert une quantité excessive de colle sur l’emballage, ce qui a éveillé des soupçons. Par mesure de précaution, toutes les cartes cadeaux ont été immédiatement retirées des rayons.

L'enquête a révélé que les deux suspects avaient placé environ 75 cartes-cadeaux Visa dans les rayons du magasin. Ils avaient déjà obtenu les informations de la carte au préalable. Si ces cartes cadeaux avaient été achetées et activées, les fonds auraient été volés à l'insu des clients.

La police a pu obtenir des images de surveillance identifiant les suspects et leur voiture. Peu de temps après, Jian He et Min He ont été appréhendés à West Goshen lorsque les agents ont reconnu leurs plaques d'immatriculation lors d'incidents précédents à Plumstead. Lors de leur arrestation, les suspects étaient en possession de nombreuses cartes-cadeaux Nike.

Même si les employés ont réussi à empêcher l'achat de cartes-cadeaux frauduleuses, la police appelle les acheteurs à rester prudents. Ce type d'arnaque peut s'avérer très lucratif pour les fraudeurs, puisque les 75 cartes récupérées dans le magasin à elles seules auraient pu rapporter un minimum de 3,100 XNUMX $.

Les deux suspects sont actuellement en détention et font face à des accusations dans le comté de Bucks. Ils font également face à des accusations similaires de la part d'autres départements du comté. La police conseille aux consommateurs d'être prudents lors de l'achat de cartes-cadeaux et de rechercher des signes de falsification tels qu'un emballage recollé ou une bande magnétique glissée. Si des soupçons surviennent, il est crucial d’en informer immédiatement les employés du magasin.

En restant vigilants, les consommateurs peuvent contribuer à éviter d’être victimes d’escroqueries liées aux cartes-cadeaux et à protéger leur argent durement gagné.

