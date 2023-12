Simplifier la configuration du compte avec des mots de passe : une solution plus sûre et plus simple

Dans un récent article de blog, Mitch Cohen, directeur produit de 1Password, a annoncé l'extension du programme bêta de clé d'accès au public, facilitant ainsi la création d'un compte pour quiconque. Les clés d'accès gagnent désormais du terrain auprès de diverses entreprises, offrant un moyen plus sûr et plus pratique de sécuriser les comptes et les informations de connexion.

Au lieu de s'appuyer sur un mot de passe principal ou une clé secrète, les clés d'accès utilisent une technologie de sécurité appelée cryptographie à clé publique. Lors de la création d’un compte 1Password avec un mot de passe, les utilisateurs reçoivent une clé privée et une clé publique. La clé privée reste cryptée et n'est jamais partagée avec 1Password, tandis que la clé publique est stockée en toute sécurité sur les serveurs de l'entreprise pour authentifier les tentatives de connexion.

Même si des pirates informatiques parvenaient à accéder aux serveurs de 1Password et à la clé publique, la clé privée correspondante est requise pour se connecter à un compte. Cela garantit que même en cas de violation de données, les comptes utilisateurs restent protégés.

Bien que la possibilité de déverrouiller 1Password avec un mot de passe soit actuellement limitée aux nouveaux comptes, la société prévoit de rendre cette fonctionnalité disponible pour les titulaires de compte existants l'année prochaine. Cela fournira des options de sécurité améliorées à tous les utilisateurs, quelle que soit la date de création de leur compte.

Pour créer un compte 1Password avec un mot de passe, les utilisateurs peuvent télécharger et installer l'application iOS ou Android. Au cours du processus d’inscription, ils seront invités à créer un mot de passe. Ce mot de passe peut être enregistré dans le trousseau iCloud sur un iPhone ou dans Google Password Manager sur un appareil Android, garantissant ainsi un accès facile sur plusieurs appareils.

Les étapes pour créer un compte avec un mot de passe et l'utiliser sur différents appareils sont également détaillées sur le site Web de 1Password dans la section « Déverrouiller 1Password avec un mot de passe (bêta) ». De plus, les nouveaux comptes 1Password créés via le programme bêta public bénéficieront d'un essai gratuit prolongé jusqu'à la fin de la période bêta.

En mettant en œuvre des clés d'accès, 1Password rationalise le processus de création de compte tout en préservant la sécurité des informations de connexion des utilisateurs. Grâce à cette approche innovante, les individus peuvent protéger leurs données sensibles sans avoir à se souvenir de mots de passe complexes, faisant de 1Password une solution fiable pour tous leurs besoins de gestion de mots de passe.