L’emblématique Porsche 1973 Carrera RSR de 911 vendue aux enchères

Une Porsche 1973 Carrera RSR 911 rare et très recherchée a récemment été vendue lors de l'événement Goodwood Revival 2023. La voiture, connue sous le nom de R7, est l’un des trois seuls exemplaires survivants soutenus par l’usine. Bien que le prix de vente exact n'ait pas été divulgué, il a été confirmé que la voiture s'est effectivement vendue.

La 911 Carrera RSR est réputée pour son pedigree de course et ce modèle particulier a une histoire impressionnante. Elle a obtenu la quatrième place aux 1973 Heures du Mans 24, ce qui en fait la RSR la mieux classée lors de la course d'endurance emblématique.

Cette 911 Carrera RSR a été largement modifiée pour la course. Elle comportait des ailes élargies, un grand aileron arrière distinctif connu sous le nom de « Mary Stuart » et un moteur 3.0 cylindres à plat de 6 litres plus puissant. Ces modifications ont classé la RSR comme prototype pour la course du Mans 1973, lui permettant de rivaliser avec des voitures de course dédiées au sport plutôt qu'avec des voitures de production.

Pilotée par Herbie Müller et Gijs van Lennep au Mans, la voiture termine derrière seulement trois prototypes Matra-Simca et Ferrari. Après Le Mans, R7 a poursuivi sa carrière de pilote au sein de l'équipe d'usine, participant à des courses à l'Österreichring et à Watkins Glen.

Après ses jours de course, R7 a changé de mains à plusieurs reprises. Elle a été vendue au propriétaire de l'équipe de course mexicaine Hector Rebaque et plus tard au collectionneur italien Massimo Balliva. Pendant près de trois décennies, la voiture est restée cachée sous la propriété de Balliva, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles elle avait été détruite et démontée.

Vers 2009 ou 2010, Balliva a envoyé la R7 en France pour restauration, après quoi elle a été vendue à un collectionneur aux États-Unis. Cependant, la voiture s'est retrouvée impliquée dans une bataille juridique concernant son identité, un autre propriétaire prétendant posséder la vraie R7. L'ingénieur Porsche et chef d'équipe Norbert Singer a finalement été amené à authentifier l'article authentique.

Attendu entre 3.7 et 5.7 millions de livres sterling aux enchères, le prix de vente du R7 pourrait atteindre 7.1 millions de dollars. Bien qu’il s’agisse d’un chiffre substantiel, il est important de noter qu’il est loin d’atteindre la vente record d’un prototype de course 1970K de 917, utilisé dans le film de Steve McQueen « Le Mans » et vendu pour 14 millions de dollars en 2017.

