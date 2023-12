Préparez-vous pour une aventure pleine d'adrénaline dans le monde post-apocalyptique de « The Day Before ». Développé par Fntastic, ce MMO d'horreur en monde ouvert vous emmène sur la côte est des États-Unis, où les zombies ont envahi la société. En tant que membre Priority ou Ultimate sur GeForce NOW, vous pouvez diffuser ce jeu sur n'importe quel appareil prenant en charge RTX ON.

Plongez-vous dans la New Fortune City magnifiquement détaillée, remplie de gratte-ciel imposants, de centres commerciaux tentaculaires et de grands stades. Explorez le vaste monde à l'aide d'une variété de véhicules et affrontez d'autres joueurs et créatures infectées pour survivre. Collectez un butin précieux, accomplissez des quêtes et construisez même votre propre maison tout en naviguant dans le cycle jour et nuit en constante évolution.

Vivez le frisson de la reconstruction de la société depuis le confort de votre canapé, en diffusant le jeu depuis le cloud. Les membres Priority peuvent profiter du jeu jusqu'à 1080p et 60 images par seconde, tandis que les membres Ultimate peuvent profiter de sessions de jeu plus longues, de résolutions ultra-larges et même diffuser en 4K jusqu'à 120 ips. Les deux abonnements proposent un lancer de rayons en temps réel, apportant un éclairage cinématographique époustouflant à chaque rencontre avec les morts-vivants.

Embarquez pour un voyage épique dans « Avatar : Frontiers of Pandora »

Entrez dans le monde fantastique de Pandora avec « Avatar : Frontiers of Pandora », le jeu d'action-aventure en monde ouvert d'Ubisoft. Basé sur les films à succès Avatar, ce jeu plonge au plus profond de la région inexplorée de Pandora appelée la Frontière occidentale. En tant que membre GeForce NOW Ultimate, vous pouvez diffuser cette aventure épique sur n'importe quel appareil, alimenté par les serveurs GeForce RTX 4080 dans le cloud.

Unissez vos forces à celles d'autres clans pour protéger Pandora de la société RDA, avide de ressources. Personnalisez votre personnage, fabriquez de nouveaux équipements et améliorez vos compétences et vos armes pour exploiter une force et une agilité incroyables. Envolez-vous dans les cieux à bord des Banshees, des créatures mythiques ressemblant à des dragons qui vous permettent d'explorer la vaste frontière occidentale et de vous lancer dans des combats aériens palpitants avec le RDA.

Vivez cette aventure visuellement époustouflante comme jamais auparavant avec GeForce NOW. Les membres Ultimate peuvent profiter du jeu jusqu’à une résolution 4K, en s’immergeant dans les paysages luxuriants et les vues à couper le souffle de Pandora. Laissez le courage et la détermination des Na'vi vous guider dans votre combat pour l'avenir de ce monde extraordinaire.

Découvrez les mondes enchanteurs d'Ori sur GeForce NOW

Embarquez pour un voyage captivant à travers les mondes enchanteurs d'Ori avec GeForce NOW. Rejoignez le gardien spirituel Ori alors qu'il explore des paysages époustouflants et remplis de dangers dans « Ori and the Blind Forest : Definitive Edition » et « Ori and the Will of the Wisps ». Ces titres Xbox PC Game Pass sont les derniers ajouts à la bibliothèque GeForce NOW, offrant aux membres la possibilité de découvrir la série d'aventures primée.

Dans « Ori and the Blind Forest : Definitive Edition », aidez Ori à rétablir l'équilibre dans la forêt après avoir été séparé de sa maison lors d'une tempête dévastatrice. Faisant équipe avec l'esprit nommé Sein, Ori doit trouver son véritable destin et surmonter les calamités dans le magnifique monde de Nibel.

Continuez le voyage d'Ori dans « Ori and the Will of the Wisps », où vous vous aventurerez dans le nouveau pays de Niwen. Aidez un hibou aux ailes brisées nommé Ku et guérissez la terre de la sombre corruption tout en découvrant de nouveaux amis, ennemis et mystères en cours de route.

Diffusez ces aventures captivantes sur presque tous les appareils, grâce à la puissance du cloud. Les membres GeForce NOW Ultimate peuvent également améliorer leur expérience de jeu avec une plage dynamique élevée sur les appareils pris en charge, en s'immergeant dans les visuels époustouflants de la série Ori.

Explorez LEGO Fortnite dans le cloud

Préparez-vous pour un mélange unique de LEGO et de Fortnite avec « LEGO Fortnite » sur GeForce NOW. Développé par Epic Games, ce jeu vous permet de libérer votre créativité en construisant et en personnalisant la base ultime à l'aide d'éléments LEGO. Recrutez des villageois pour rassembler des matériaux et survivre la nuit, et lancez-vous dans des aventures audacieuses à la recherche de ressources rares dans des grottes profondes.

Ne manquez pas les 17 nouveaux jeux qui rejoignent la bibliothèque GeForce NOW, dont « World War Z : Aftermath », « Warhammer 40,000 : Rogue Trader » et « Fortnite Festival ». Il y en a pour tous les goûts sur GeForce NOW, offrant une collection diversifiée de jeux pour toutes les préférences de jeu.

Bien que le très attendu « Halo Infinite » ait rencontré quelques problèmes techniques lors de sa sortie prévue en septembre, l'équipe GeForce NOW travaille activement avec Microsoft et le développeur de jeux 343 Industries pour mettre le jeu en service dans un avenir proche. Restez à l'écoute de GFN jeudi pour d'autres mises à jour sur ce développement passionnant.

Quels jeux avez-vous en tête pour ce week-end ? Partagez vos réflexions avec nous sur Twitter ou dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'inclure #RTXON pour des points bonus. Avec GeForce NOW, les possibilités sont infinies.

En savoir plus dans l'histoire Web : Découvrez les sensations fortes de la survie dans « The Day Before » sur GeForce NOW