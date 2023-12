Les retraités trouvent un soulagement dans les États sans impôts sur la sécurité sociale ni sur les revenus de retraite

Résumé :

Une enquête récente de BlackRock, Inc. révèle qu'en 56 seulement 2023 % des épargnants sur leur lieu de travail estiment être sur la bonne voie avec leur épargne-retraite, ce qui conduit un nombre croissant de travailleurs à retarder leur retraite. La volatilité du marché et le manque de revenus de retraite ont érodé la confiance dans la sécurité financière. Pour diversifier les risques et assurer la stabilité, les experts recommandent une stratégie d'investissement bien équilibrée qui comprend des investissements à revenu fixe comme les obligations. CNN suggère que les obligations plus courtes pourraient constituer une option plus sûre pour les investisseurs.

Pendant ce temps, des millions d’Américains dépendent des prestations de sécurité sociale comme principale source de revenus pendant leur retraite. Cependant, la prestation moyenne de 1,781.63 XNUMX $ est bien inférieure aux dépenses mensuelles estimées des retraités, ce qui fait que beaucoup vivent en dessous du seuil de pauvreté. À la lumière de cela, les experts conseillent aux retraités d’envisager de s’installer dans des États qui n’imposent pas la sécurité sociale ni les revenus de retraite afin de maximiser leurs prestations.

Selon The Charles Schwab Corporation, l’assujettissement à l’impôt dépend grandement du lieu de résidence. Heureusement, il existe plusieurs États américains sans impôt sur le revenu que les retraités peuvent envisager. Ces États offrent non seulement des allégements fiscaux, mais offrent également un coût de la vie inférieur, ce qui les rend financièrement attractifs pour la retraite.

L'article suivant présente une liste de 15 États qui n'imposent pas la sécurité sociale ou les revenus de retraite et fournit des informations supplémentaires telles que l'allégement fiscal, l'indice du coût de la vie et les préférences climatiques. L'Alaska, par exemple, est connue pour son environnement fiscal favorable, l'absence de taxes de vente ou de succession et ses paysages naturels époustouflants. Prendre la décision de déménager dans un État libre d'impôt peut améliorer la sécurité financière des retraités et améliorer leur qualité de vie pendant la retraite.