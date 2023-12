De nouvelles installations artistiques illuminent la ville de New York

À l'approche de l'hiver, la ville de New York regorge de nouvelles installations artistiques passionnantes à explorer. Voici quelques-unes des installations et attractions incontournables qui se dérouleront tout au long du mois de décembre.

1. Des nuits radieuses à Central Park

Avec l'aimable autorisation de Central Park Conservancy

Central Park va prendre vie avec un spectacle éblouissant de lumières et de couleurs dans l'installation Radiant Nights. Créée par l'artiste de renom Aurora Cortes, cette expérience immersive transformera le parc en un pays des merveilles magique. Les visiteurs seront enchantés par des milliers de fleurs, d'arbres et de sculptures illuminés, créant un spectacle à couper le souffle. Cette installation gratuite sera ouverte au public du crépuscule à l'aube tout au long du mois de décembre.

2. Toile urbaine au pont de Brooklyn

Crédit photo : Conseil des arts de Brooklyn

Le pont de Brooklyn servira de toile colossale aux artistes locaux du projet Urban Canvas. Cette installation innovante vise à mettre en valeur la scène artistique dynamique et diversifiée de Brooklyn. Les graffeurs, peintres et muralistes auront la possibilité de créer des œuvres d'art uniques sur certaines sections du pont, le transformant ainsi en une galerie extérieure dynamique. Les visiteurs peuvent assister à la transformation du pont et explorer les expressions créatives de la communauté artistique de Brooklyn.

3. Ondes cinétiques à Hudson Yards

Rendu avec l’aimable autorisation des sociétés liées

Hudson Yards devrait accueillir une installation interactive et dynamique appelée Kinetic Waves. Créée par le collectif d'artistes Flux, cette installation présente une série d'éléments sculpturaux à grande échelle qui répondent au mouvement des visiteurs et de l'environnement. Au fur et à mesure que les visiteurs se promènent dans l’espace, les sculptures prennent vie, créant des motifs visuels et sonores fascinants. Kinetic Waves vise à engager les spectateurs dans une expérience sensorielle unique, brouillant les frontières entre l'art, la technologie et la nature.

4. Luminescence à Times Square

Crédit photo : Times Square Alliance

Times Square se transformera en un pays des merveilles lumineux avec l'installation Luminescence. Créée par l'artiste multimédia Lisa Park, cette expérience immersive de lumière et de son est conçue pour évoquer un sentiment d'émerveillement et de respect. Les visiteurs peuvent se promener dans un labyrinthe de lumières scintillantes et découvrir l’interaction entre le son, la couleur et le mouvement. Luminescence offre un moment de répit et de réflexion au cœur de la ville animée.

Ces installations artistiques offrent une occasion unique de s'impliquer dans la scène culturelle dynamique de la ville et de découvrir l'art de manière nouvelle et passionnante. Qu'il s'agisse de se promener dans un champ de sphères illuminées ou d'explorer un spectacle de lumières colorées, ces installations sauront captiver et inspirer les visiteurs tout au long du mois de décembre.

En savoir plus dans l'histoire Web : De nouvelles installations artistiques illuminent la ville de New York