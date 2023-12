Les meilleurs cadeaux de Hanoukka pour 2021 : des trouvailles uniques pour vos proches

Alors que Hanoukka approche à grands pas, la pression est forte pour trouver les cadeaux parfaits pour vos proches. Bien que les articles traditionnels comme le gelt et les dreidels soient toujours appréciés, il est également agréable d'inclure un cadeau attentionné qui montre à quel point vous les connaissez. Cette année, nous avons dressé une liste de cadeaux de Hanoukka uniques et passionnants qui raviront à coup sûr.

1. Coffret Augustinus Bader Winter Radiance : Ce coffret cadeau en édition limitée contient des formules de soins de la peau innovantes qui laisseront à votre bien-aimé une peau lisse, hydratée et éclatante.

2. Pagaie de pickleball Tangerine : Si vous connaissez un fanatique du pickleball, il deviendra fou de cette pagaie de pickleball luxueuse et élégante de Tangerine. C'est un cadeau qu'ils adoreront exhiber sur le terrain.

3. Ensemble d'ornements de chouchous skinny en soie Slip Mayfair : Vous n'aurez jamais assez de chouchous ! Cet ensemble de chouchous en soie est un cadeau élégant et pratique pour tous ceux qui aiment accessoiriser.

4. Brunch Russ & Daughters New York : Offrez à vos proches une sélection alléchante des meilleurs plats de New York, notamment du Nova, du fromage à la crème, des bagels, de la babka et du café. C'est parfait pour un cadeau ou pour partager jusqu'à 6 personnes.

5. Menorah en céramique pure West Elm : Cette menorah ultra-chic de West Elm rehaussera n'importe quel paysage de table. C'est une façon élégante et élégante d'illuminer chaque nuit de Hanoukka.

6. Bougie Home Sick Latkes and Lights : Remplissez votre maison des parfums festifs de la saison avec cette bougie sur le thème de Hanoukka de Homesick. Il présente des notes de pomme au four, de beurre, de pomme de terre et plus encore.

7. Stanley Quencher : Ce 40 oz. Le gobelet isolé sous vide est plus qu'une simple bouteille d'eau. Avec ses couleurs vives et son design fonctionnel, il a le potentiel de devenir un accessoire viral.

8. Sonos Move : Le haut-parleur intelligent Sonos Move offre un son riche et complet et est parfait pour les mélomanes. Il est facile de se connecter à votre appareil via WiFi ou Bluetooth et offre jusqu'à 11 heures d'autonomie avec une seule charge.

9. Grateful Dead Shapeshifting Box : Ce cube de puzzle magnétique sert également de jouet relaxant et de charmante pièce de décoration. Il est amélioré avec les célèbres images de Grateful Dead, ce qui en fait un cadeau unique pour tout fan.

10. Apple AirTag : L'Apple AirTag est un dispositif de suivi pratique qui peut vous aider à localiser vos effets personnels à l'aide du réseau « Find My » d'Apple. Il est parfait pour les voyageurs ou toute personne susceptible d'égarer ses clés ou ses sacs.

11. Blush liquide Soft Pinch de Rare Beauty : Rare Beauty de Selena Gomez offre un blush liquide léger et durable qui se mélange magnifiquement pour une couleur douce et saine.

12. Organisateur de bijoux en velours en peluche : Gardez vos bijoux organisés et protégés avec cette boîte portable doublée de velours. Il est parfait pour les voyageurs qui souhaitent emporter leurs accessoires partout où ils vont.

13. Mini-imprimante couleur Kodak : Cette mini-imprimante de haute technologie vous permet d'imprimer des photos polaroid haute résolution depuis votre téléphone en quelques secondes. C'est parfait pour capturer et conserver des souvenirs.

14. Sèche-cheveux ovale Drybar : obtenez une éruption de qualité salon avec le sèche-cheveux de forme ovale de Drybar. Il offre les mêmes résultats que les marques haut de gamme à une fraction du prix.

15. Sac ceinture Lululemon Everywhere : Conçu pour les personnes en déplacement, ce sac ceinture hydrofuge de Lululemon comporte une sangle polyvalente qui peut être portée sur les épaules ou les hanches. Il est parfait pour transporter vos essentiels pendant les entraînements ou les activités quotidiennes.

16. Carte-cadeau Amazon : Lorsque tout le reste échoue, une carte-cadeau Amazon est un choix fiable. Laissez vos proches choisir exactement ce qu’ils veulent parmi la vaste sélection disponible sur Amazon.

FAQ:

Q : Où puis-je trouver l’ensemble Winter Radiance d’Augustinus Bader ?

R : Vous pouvez trouver l'ensemble Augustinus Bader Winter Radiance sur leur site officiel à l'adresse www.augustinusbader.com.

Q : Puis-je personnaliser le cadeau Russ & Daughters New York Brunch ?

R : Malheureusement, le cadeau Russ & Daughters New York Brunch ne peut pas être personnalisé. Cependant, c'est une option fantastique pour tous ceux qui aiment le brunch à la new-yorkaise.

Q : Dois-je télécharger une application pour utiliser la mini-imprimante couleur Kodak ?

R : Oui, vous devrez télécharger l'application Kodak pour utiliser la mini-imprimante couleur Kodak. L'application vous permet de télécharger et d'imprimer vos photos rapidement et facilement.

Q : Le sac ceinture Lululemon Everywhere est-il étanche ?

R : Le sac ceinture Lululemon Everywhere est fabriqué à partir de tissu hydrofuge, ce qui signifie qu'il offre un certain niveau de protection contre l'humidité. Cependant, il n’est pas complètement étanche.

Q : Où puis-je acheter une carte-cadeau Amazon ?

R : Les cartes-cadeaux Amazon sont disponibles à l'achat sur le site Web d'Amazon à l'adresse www.amazon.com. Vous pouvez choisir parmi différentes dénominations et modèles.

Ces cadeaux uniques de Hanoukka impressionneront à coup sûr vos proches et rendront cette période des fêtes encore plus spéciale. Joyeuse Hanoukka !