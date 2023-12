La California Highway Patrol récupère du tabac volé d'une valeur de plus de 137,000 XNUMX $

La California Highway Patrol (CHP) a réussi à récupérer des produits du tabac volés et non réglementés d'une valeur de plus de 137,000 35 $. L'arrestation d'un suspect, Bashar Saleh Mohamed Nagi, XNUMX ans, d'Oakland, a été annoncée lundi par le CHP. Nagi fait désormais face à des accusations liées au vol et à la possession de produits du tabac volés.

La récupération du tabac volé est le résultat d'une enquête menée par le Cargo Theft Interdiction Program (CTIP) du CHP. De nombreux mandats de perquisition ont été exécutés le 30 novembre dans le cadre de l'enquête, qui portait sur des cigarettes et des produits du tabac volés dans différentes régions du nord de la Californie.

"Il s'agit d'une récupération importante de produits du tabac volés que ces entreprises illicites vendent pour des profits énormes", a déclaré Andrew Barclay, responsable du CHP. Les produits récupérés serviront de preuve pour déterminer leur origine et faciliteront les enquêtes plus approfondies sur les activités illégales qui les entourent.

L'opération était le fruit d'un effort de collaboration, avec le soutien du département de police d'Oakland, du bureau du shérif du comté d'Alameda et du département californien de l'administration des impôts et des taxes. La participation du département de l'administration fiscale est devenue cruciale lorsqu'il a été découvert que les entreprises impliquées dans le vol vendaient des produits du tabac sans les vignettes fiscales californiennes nécessaires.

Dans le cadre de l'opération, les enquêteurs du CHP ont obtenu des mandats pour plusieurs endroits à Oakland. L'exécution de ces mandats a mené à l'arrestation d'un individu impliqué dans le vol de cigarettes. Les forces de l'ordre ont procédé à des perquisitions dans une résidence et dans trois magasins d'Oakland, réussissant à saisir de grandes quantités de produits du tabac volés.

En plus des produits du tabac volés, les enquêteurs ont également découvert des articles de vente au détail soupçonnés d'être volés dans des établissements bien connus tels que Target, Safeway et Old Navy. La valeur totale de ces articles volés dépassait 5,000 XNUMX $. L'inclusion de marchandises volées chez ces détaillants indique des liens potentiels avec des activités criminelles plus larges.

L'officier du CHP, Andrew Barclay, a souligné la gravité de ces vols, notant qu'ils peuvent devenir violents. Les enquêteurs soupçonnent que les produits du tabac volés ont été retirés aux distributeurs avant d'atteindre les commerçants visés. L'enquête en cours vise à découvrir toute l'ampleur de ces activités illicites et à mettre un terme aux réseaux criminels opérant dans la zone.

L'arrestation de Bashar Saleh Mohamed Nagi et la récupération des produits du tabac volés représentent un succès significatif dans la lutte contre le commerce illégal et la protection de la sécurité publique. Les efforts collectifs des divers organismes chargés de l'application de la loi se sont révélés déterminants pour clore cette affaire et envoyer un message fort à ceux impliqués dans des activités illicites.

En savoir plus dans l'histoire Web : La California Highway Patrol récupère du tabac volé d'une valeur de plus de 137,000 XNUMX $