Verdict record pour faute professionnelle médicale prononcé dans le comté de Westchester

Dans une affaire sans précédent, le Westchester Medical Center a été condamné à un verdict record de 120 millions de dollars pour faute professionnelle médicale. Le verdict intervient après un procès de quatre semaines devant le juge Paul I. Marx et met en évidence l'incapacité de l'hôpital à diagnostiquer et à traiter rapidement un patient victime d'un accident vasculaire cérébral, entraînant des lésions cérébrales dévastatrices.

Le plaignant, William Lee, 41 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance le 27 novembre 2018, cherchant des soins médicaux urgents pour un accident vasculaire cérébral. Cependant, les médecins de garde inexpérimentés de l'hôpital ont retardé de trois heures le retrait du caillot de l'artère basilaire de Lee. Ce retard a entraîné d'importantes lésions cérébrales qui ont laissé Lee confiné dans un centre résidentiel de traumatologie cérébrale pour le reste de sa vie. L'avocat principal Ben Rubinowitz, accompagné de Jeffrey Bloom et Richard Steigman du Manhattan Personal Injury Law Firm, a présenté un dossier convaincant, tenant l'hôpital pour responsable de sa négligence.

Les blessures subies par Lee ont eu un impact dévastateur sur ses capacités cognitives, affectant spécifiquement son jugement et sa mémoire à court terme. En conséquence, il est incapable de vivre de manière indépendante ou de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Le verdict du jury comprend une indemnisation pour les besoins médicaux futurs de Lee, sa douleur et ses souffrances, la perte de jouissance de la vie, ainsi que la perte de services et de société pour son épouse. Cette récompense historique représente la plus importante jamais décernée dans une affaire de faute professionnelle médicale dans le comté de Westchester.

L'équipe juridique représentant Lee, Gair, Gair, Conason, Rubinowitz, Bloom, Hershenhorn, Steigman & Mackauf, apporte plus d'un siècle d'expérience combinée dans la défense des patients blessés ou mortellement blessés en raison de la négligence des soins de santé. Leur expertise considérable et leurs antécédents en matière d’obtention de justice pour les victimes leur ont valu une reconnaissance dans la communauté juridique, notamment Ben Rubinowitz ayant été nommé « Avocat de l’année » à six reprises. Jeffrey Bloom est coprésident du comité sur les fautes professionnelles médicales de la New York State Trial Lawyers Association.

Ce verdict historique rappelle l’importance de tenir les prestataires de soins de santé responsables de leurs actes et de rendre justice aux victimes qui ont souffert d’une faute professionnelle médicale.

