Onze personnes arrêtées dans le cadre d'une enquête conjointe sur les drogues

Les forces de l'ordre ont collaboré à une enquête conjointe en matière de drogue menée par le Bureau régional de lutte contre la drogue du Bureau d'enquête de Géorgie, qui a abouti à l'arrestation et à l'inculpation de onze personnes. L'opération a impliqué plusieurs agences, dont le groupe de travail sur les drogues du nord-ouest de la Géorgie, le bureau du shérif du comté de Haralson, le bureau du shérif du comté de Troup, le groupe de travail 42 du bureau de district de la DEA à Birmingham et l'unité des crimes majeurs du 7e circuit judiciaire.

Les arrestations incluent des individus de divers comtés, avec des accusations allant du trafic de drogue aux délits de complot. L’enquête, qui a débuté en septembre 2023, visait initialement un individu, mais a ensuite découvert une organisation de trafic de drogue opérant dans plusieurs comtés de Géorgie et d’Alabama.

Des mandats de perquisition ont été exécutés à plusieurs endroits, ce qui a conduit à des arrestations pendant l'exécution de ces mandats et dans le cadre d'une enquête plus large. Environ 4 kilogrammes de méthamphétamine présumée, 2 livres de marijuana présumée, 6 armes à feu et environ 14,000 XNUMX $ en espèces ont été saisis au cours de l'opération.

Les suspects ont été incarcérés dans diverses prisons du comté, l'enquête visant à perturber la distribution de drogue dans les rues des zones ciblées et à créer des communautés plus sûres.

Une fois l'enquête terminée, le dossier sera transmis au bureau du procureur du circuit judiciaire de Tallapoosa pour poursuites. Toute personne ayant des informations relatives à cette enquête peut contacter le Bureau d'enquête de Géorgie Bureau régional de lutte contre la drogue de la région métropolitaine ouest. Les conseils anonymes peuvent être soumis via différents canaux, notamment en appelant le 1(800) 597-TIPS (8477), en ligne sur le site officiel du GBI ou en utilisant l'application mobile See Something, Send Something.

