Développement d'un nouveau terrain de golf de 100 millions de dollars prévu à Aledo

L'opérateur de club de golf basé à Dallas, Escalante Golf, s'apprête à développer un parcours de golf de pointe à Aledo, au sud-ouest de Fort Worth. Le Kelly Ranch Golf Club, situé sur un site de 240 acres sur la US Highway 377, vise à redéfinir l'expérience golfique dans le nord du Texas. Le parcours de championnat privé de 18 trous fera partie de la plus grande communauté de Kelly Ranch, qui comprend des plans pour 2,500 100 maisons. Le coût du développement est estimé à XNUMX millions de dollars.

Réputé pour ses conceptions de parcours de golf exceptionnelles, Escalante Golf s'est associé à Tripp Davis and Associates pour créer un parcours qui mettra au défi et inspirera les joueurs. Le parcours s'étendra sur 7,600 2025 mètres, profitant des collines et des dénivelés de la région. L'ouverture est prévue pour XNUMX.

Au-delà du parcours lui-même, le Kelly Ranch Golf Club comprendra un centre d'entraînement ultramoderne de 26 acres avec un practice, des bunkers d'entraînement et des chipping et putting greens. Le club-house offrira une boutique de golf, un restaurant, un bar et une terrasse extérieure offrant une vue imprenable sur le parcours. En plus des équipements de golf, Escalante Golf développe également un club d'athlétisme et de bien-être qui s'adressera aux amateurs de fitness.

Un aspect unique du Kelly Ranch Golf Club est son accent exclusif sur le golf. Le club vise à créer un environnement exempt d'autres distractions que l'on trouve généralement dans les country clubs traditionnels. Jeff Kindred, vice-président exécutif des Clubs & Resorts chez Escalante Golf, souligne l'attrait d'une atmosphère dédiée uniquement au golf.

La communauté plus large de Kelly Ranch comprendra trois quartiers fermés avec des maisons allant de 700,000 10 $ à plus de 65 millions de dollars. En outre, des plans sont en cours pour développer les boutiques de Kelly Ranch, un centre de vente au détail et de restauration de 50 acres, ainsi qu'un complexe de bureaux et médical de XNUMX acres.

Escalante Golf, fondée en 1991, exploite actuellement 22 parcours et clubs de golf dans 13 États. Au Texas, la société possède quatre clubs de golf dans la région de Houston. Le Kelly Ranch Golf Club prépare le terrain pour un avenir d'excellence golfique à Fort Worth et s'ajoute au nombre croissant de développements golfiques majeurs dans le nord du Texas.

En savoir plus dans l'histoire Web : Développement d'un nouveau terrain de golf de 100 millions de dollars prévu à Aledo