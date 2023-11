Apple étend ses offres de santé avec de nouveaux projets

By

Apple est connue pour son innovation dans le secteur technologique et a également fait des progrès significatifs dans le secteur de la santé et du bien-être. Selon un récent rapport de Bloomberg, la société a plusieurs nouveaux projets en cours qui pourraient potentiellement révolutionner les soins de santé sur tous les appareils Apple.

L’objectif principal de ces projets est d’aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs données de santé en développant de nouvelles mesures et technologies capables de détecter les problèmes à un stade précoce. En développant ses fonctionnalités de santé existantes, Apple entend offrir aux utilisateurs une expérience complète de suivi de la santé.

L’Apple Watch est l’un des appareils clés pour le suivi de la santé. Déjà équipée de fonctionnalités telles que la surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil, l'Apple Watch pourrait bientôt être également capable de surveiller la tension artérielle et la glycémie. Ce développement pourrait changer la donne pour les diabétiques, car il élimine le besoin de méthodes invasives de surveillance de la glycémie.

En plus de la surveillance de la pression artérielle et de la glycémie, l'Apple Watch peut également inclure une fonction de détection de l'apnée du sommeil qui analyse les habitudes de sommeil et de respiration pour estimer l'état. En outre, l’entreprise cherche à étendre les fonctionnalités des fonctionnalités existantes, telles que le thermomètre, pour détecter la fièvre.

Apple ne limite pas ses innovations en matière de santé à la seule Apple Watch. Le rapport suggère que les prochains modèles d’AirPods pourraient potentiellement servir d’aides auditives en vente libre. De plus, les AirPod seront équipés de la capacité d’effectuer des tests auditifs, facilitant ainsi l’accès des utilisateurs aux soins.

Notamment, la dernière technologie d'Apple, le Vision Pro, bénéficiera également de mises à niveau de santé. La société travaille sur des fonctionnalités anti-anxiété et de méditation améliorées pour Vision Pro, ainsi que sur un système de réalité virtuelle qui favorise la pensée positive. De plus, les capteurs existants de l'appareil seront utilisés pour scanner les yeux de l'utilisateur à la recherche de données sur la santé cognitive.

Avec ces projets, Apple est en passe de façonner l’avenir des technologies de santé. En intégrant des fonctionnalités de santé dans ses appareils populaires, la société vise à permettre aux utilisateurs de prendre le contrôle de leur bien-être et de prendre des décisions éclairées concernant leur santé.

QFP

Q : Quelles nouvelles fonctionnalités de santé sont attendues pour l’Apple Watch ?

R : Selon les rumeurs, la prochaine Apple Watch inclurait la surveillance de la tension artérielle et de la glycémie, la détection de l'apnée du sommeil et la détection de la fièvre à l'aide du thermomètre intégré.

Q : Les nouveaux modèles d’AirPods auront-ils des capacités liées à la santé ?

R : Oui, Apple prévoit de faire en sorte que les AirPod servent également d’aides auditives en vente libre et soient capables d’effectuer des tests auditifs.

Q : Quelles améliorations de santé sont prévues pour l’Apple Vision Pro ?

R : Le Vision Pro peut recevoir des fonctionnalités anti-anxiété et de méditation améliorées, ainsi qu'un système de réalité virtuelle pour la pensée positive. Les capteurs existants de l'appareil seront également utilisés pour recueillir des données sur la santé cognitive des yeux de l'utilisateur.