Zoom rencontre les régulateurs pour faire part de ses inquiétudes concernant le comportement anticoncurrentiel de Microsoft

Zoom Video Communications aurait rencontré des régulateurs des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres juridictions pour exprimer ses inquiétudes concernant le comportement anticoncurrentiel présumé de Microsoft. La plateforme de vidéoconférence a eu des discussions avec la Federal Trade Commission des États-Unis, ainsi qu'avec les autorités de la concurrence de l'UE, du Royaume-Uni et de l'Allemagne au cours de l'année écoulée.

Les préoccupations de Zoom tournent autour du traitement préférentiel accordé par Microsoft à son application de chat et de vidéo Teams, via le regroupement des prix et la conception des produits. En donnant la préférence à sa propre application, Zoom estime que Microsoft se livre à des pratiques de concurrence déloyale. Le PDG de Zoom, Eric Yuan, a souligné l'importance d'une concurrence loyale et les conséquences potentielles des pratiques déloyales.

Dans une autre affaire, Microsoft a fait l'objet d'une enquête antitrust de l'Union européenne en juillet. L'enquête a été déclenchée par une plainte déposée par Slack, une application de messagerie d'espace de travail concurrente appartenant à Salesforce. L'Union européenne a fait part de ses inquiétudes concernant le regroupement de Microsoft Teams avec son produit Office. En réponse, Microsoft a annoncé son intention de dissocier Teams de ses produits Office et de faciliter l'intégration des produits concurrents à ses logiciels.

Les réunions de Zoom avec les régulateurs visent à garantir l'équité sur le marché et à répondre aux allégations de comportement anticoncurrentiel de Microsoft. Les discussions avec les régulateurs permettront de déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour promouvoir un environnement concurrentiel dans le secteur des logiciels de vidéoconférence et de communication.

