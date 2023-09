By

Zoom Video Communications Inc. aurait rencontré des régulateurs des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres juridictions pour exprimer ses inquiétudes concernant le comportement anticoncurrentiel présumé de Microsoft Corp. Le fabricant de logiciels de communication a collaboré avec la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, ainsi qu'avec les autorités chargées de la concurrence de l'UE, du Royaume-Uni et de l'Allemagne au cours de l'année écoulée.

La principale préoccupation de Zoom tourne autour de la préférence de Microsoft pour son logiciel de visioconférence Teams en termes de regroupement de prix et de conception de produits. Microsoft a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de l'organisme de surveillance de la concurrence de l'UE, qui enquête pour savoir si le fait de lier Teams à des produits professionnels enfreint les règles antitrust. L'enquête a été motivée par une plainte déposée par Slack, la plateforme de messagerie de Salesforce Inc.

L'Office fédéral allemand des cartels a également ouvert une enquête sur Microsoft, portant spécifiquement sur le regroupement de OneDrive et Teams avec les autres logiciels de productivité de l'entreprise. En outre, les autorités américaines et britanniques ont lancé des enquêtes sur les services cloud, dans lesquels Azure de Microsoft est un acteur majeur.

Alors que Zoom avait auparavant évité d'aborder le problème, le PDG Eric Yuan a récemment déclaré que la FTC devrait examiner les pratiques de regroupement de Microsoft et garantir l'équité. Cependant, Zoom et Microsoft ont refusé de commenter davantage à ce sujet.

L'engagement de Zoom auprès des régulateurs intervient à un moment difficile pour l'entreprise, alors qu'elle cherche à maintenir la croissance de ses ventes après l'expansion rapide qu'elle a connue pendant la pandémie. Pour diversifier ses offres, Zoom a élargi sa gamme de services destinés aux entreprises, notamment des téléphones Internet, des centres de contact, des assistants de planification et d'intelligence artificielle.

En conclusion, Zoom a pris des mesures pour faire part de ses inquiétudes concernant le comportement anticoncurrentiel présumé de Microsoft auprès des organismes de réglementation. Le résultat de ces discussions et des enquêtes en cours menées par les autorités déterminera le futur paysage du marché de la vidéoconférence et des services cloud.

