Zoom soulève des inquiétudes antitrust concernant le comportement de Microsoft

Zoom Video Communications Inc. a exprimé ses inquiétudes concernant le comportement anticoncurrentiel présumé de Microsoft Corp. lors de réunions avec les régulateurs des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres juridictions. Selon une personne proche du dossier, Zoom a eu des discussions avec la Commission fédérale du commerce des États-Unis ainsi qu'avec les autorités de la concurrence de l'UE, du Royaume-Uni et de l'Allemagne au cours de l'année écoulée.

L'une des principales préoccupations soulevées par Zoom est que Microsoft donne la priorité à son logiciel de visioconférence Teams via le regroupement de prix et la conception de produits. L'entreprise affirme que ce comportement confère à Microsoft un avantage injuste sur le marché. Microsoft a déjà fait l'objet d'un examen minutieux par l'organisme de surveillance de la concurrence de l'UE, qui enquête pour savoir si le rapprochement de Teams avec Microsoft 365 et Office 365 viole les règles antitrust.

En réponse à la plainte déposée par Slack il y a trois ans, Microsoft a récemment annoncé qu'il dégroupait Teams en Europe à partir du 1er octobre. L'Office fédéral allemand des cartels a également lancé une enquête contre Microsoft en mars pour enquêter sur ses pratiques de regroupement et son potentiel anticoncurrentiel.

Les autorités américaines et britanniques ont également lancé des enquêtes sur les services cloud, un domaine dans lequel Azure de Microsoft est un acteur majeur. Ces enquêtes visent à déterminer si certaines pratiques de Microsoft, Amazon.com Inc. et Alphabet Inc. restreignent l'innovation dans le secteur.

Bien que Teams soit le principal concurrent de Zoom, la société s'était abstenue de discuter publiquement de ces questions jusqu'à récemment. Lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia and Technology, le PDG de Zoom, Eric Yuan, a appelé la FTC à examiner les pratiques de regroupement de Microsoft et a souligné l'importance de l'équité dans la concurrence.

Alors que Zoom continue d'élargir sa gamme de services destinés aux entreprises au-delà de la vidéoconférence, il cherche à répondre aux préoccupations antitrust et à garantir une concurrence loyale sur le marché.

Sources:

- Bloomberg