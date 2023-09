Zoom exprime ses inquiétudes concernant le comportement prétendument anticoncurrentiel de Microsoft

By

Zoom Video Communications, le célèbre fabricant de logiciels de communication, aurait rencontré des régulateurs des États-Unis, de l'Union européenne (UE), du Royaume-Uni (Royaume-Uni) et d'Allemagne pour leur faire part de leurs inquiétudes concernant le comportement anticoncurrentiel présumé de Microsoft. Les discussions ont eu lieu l’année dernière avec la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis et les autorités chargées de la concurrence de l’UE, du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

L'une des principales préoccupations de Zoom concerne la préférence de Microsoft pour son logiciel de visioconférence Teams en termes de regroupement de prix et de conception de produits. Ces préoccupations ont suscité des enquêtes de la part d'organismes de réglementation tels que l'organisme de surveillance de la concurrence de l'UE. L'enquête de l'UE a été lancée à la suite d'une plainte déposée par la plateforme de messagerie Salesforce Slack il y a trois ans. En réponse, Microsoft a récemment annoncé qu'il dégrouperait Teams en Europe à partir du 1er octobre.

En plus de l'enquête de l'UE, l'Office fédéral allemand des cartels a ouvert sa propre enquête sur Microsoft, en se concentrant sur le regroupement de OneDrive et Teams avec les autres logiciels de productivité de l'entreprise. L'autorité a le pouvoir d'interdire certaines pratiques qui entravent la concurrence en ligne.

Les autorités américaines et britanniques ont également lancé des premières enquêtes sur les services cloud, un domaine dans lequel Azure de Microsoft est un acteur majeur. Ces enquêtes mettent en lumière des inquiétudes concernant les pratiques de Microsoft, Amazon.com et Alphabet qui pourraient limiter l'innovation.

Bien que Teams soit le principal concurrent de Zoom, l'entreprise avait auparavant évité de s'inquiéter des pratiques de Microsoft. Cependant, lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia and Technology, le PDG de Zoom, Eric Yuan, a appelé la FTC à examiner les pratiques de regroupement de Microsoft, soulignant la nécessité d'une concurrence loyale.

Le PDG de Zoom a comparé la concurrence entre Zoom et Microsoft à un jeu de sport, affirmant que l'équité est cruciale pour des règles du jeu équitables. Zoom a refusé de commenter davantage et Microsoft a également choisi de ne pas commenter.

Cette décision de Zoom signifie un changement d’approche face au comportement anticoncurrentiel présumé d’un concurrent majeur. Malgré une croissance rapide pendant la pandémie, Zoom a dû faire face à des difficultés pour maintenir la croissance de ses ventes ces dernières années. Pour diversifier ses offres, la société a élargi sa gamme de services pour inclure des téléphones basés sur Internet, des centres de contact, des assistants de planification et d'intelligence artificielle.

Sources:

– Article : Bloomberg