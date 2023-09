Libérer tout le potentiel du Zero Trust : un changement de paradigme en matière de sécurité organisationnelle

Le zéro confiance est devenu un aspect crucial de la transformation numérique pour les organisations, allant au-delà d’un simple mot à la mode. Les recherches de Zscaler révèlent que de nombreux responsables informatiques ont déjà mis en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre une stratégie de sécurité Zero Trust. Cependant, seul un petit pourcentage de ces dirigeants sont convaincus de pouvoir exploiter pleinement le potentiel de la confiance zéro.

Le zéro confiance représente un abandon des pratiques de sécurité traditionnelles telles que les réseaux privés virtuels (VPN) et les pare-feu, qui supposent que les appareils du réseau d'une organisation sont dignes de confiance. Le concept s'articule autour de l'idée selon laquelle aucun utilisateur ne peut être digne de confiance, ce qui nécessite une vérification pour chaque utilisateur et appareil souhaitant accéder aux réseaux.

La mise en œuvre du modèle Zero Trust offre de nombreux avantages, notamment une visibilité et une sécurité organisationnelles améliorées. Il permet aux équipes informatiques de garder le contrôle de l'activité du réseau tout en s'adaptant aux pratiques de travail hybrides et aux effectifs distribués. En adoptant le modèle Zero Trust, les organisations bénéficient d'un avantage concurrentiel en matière d'embauche en offrant des options de travail flexibles tout en garantissant sécurité et protection.

La visibilité à travers l’entreprise est un aspect crucial de la mise en œuvre du modèle Zero Trust. Ce niveau de visibilité permet aux organisations de prendre des décisions éclairées concernant l'engagement des employés en fonction de leur emplacement et d'obtenir des informations vitales sur la tolérance au risque. Par exemple, les travailleurs à distance peuvent effectuer leurs tâches en toute sécurité, tandis que les informations tirées des tendances du travail peuvent conduire à des améliorations des services publics du bureau, des pratiques de travail et même de l'efficacité énergétique.

Les opportunités présentées par la confiance zéro s’étendent au-delà des changements technologiques. En tirant parti des informations granulaires fournies par le Zero Trust, les organisations peuvent repenser leur activité et prendre des décisions stratégiques concernant les espaces de bureau, la répartition de la main-d'œuvre et la productivité. Il permet aux entreprises de réinventer leurs opérations et de trouver de nouvelles façons d'interagir avec les clients.

Pour l’avenir, l’émergence d’outils d’IA générative est prometteuse pour l’espace zéro confiance. Ces outils peuvent analyser les quantités massives de données transitant par les cloud de sécurité et extraire des informations précieuses. En utilisant l’IA générative, les organisations peuvent encore améliorer les avantages du Zero Trust et porter leur sécurité et leur efficacité opérationnelle vers de nouveaux sommets.

Sources:

– Nathan Howe, vice-président des technologies émergentes chez Zscaler

– Zscaler Research : « Libérer le potentiel du Zero Trust »

– Gartner Research : « Zero Trust Security – Anjali Agrawal, Neil MacDonald, 19 décembre 2020 »

(Remarque : les URL des sources ont été omises.)