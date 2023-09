L'intégration de YouTube Music arrive sur HomePod : contrôle Siri et streaming direct

YouTube Music pourrait bientôt devenir compatible avec le HomePod d'Apple, offrant aux utilisateurs la possibilité de diffuser de la musique directement depuis la plateforme et de la contrôler à l'aide de Siri. Ce nouvel ajout à la liste des services pris en charge a été découvert par le passionné de technologie @aaronp613, qui a trouvé un glyphe d'accueil et une URL pour « ytm_connect_with_homepod » dans le code de l'application YouTube Music. Bien que cette découverte ne soit qu’un petit indice, elle suggère que la fonctionnalité est actuellement en cours de développement.

Contrairement aux services intégrés d'Apple, l'intégration de plateformes de streaming musical tierces telles que Pandora et potentiellement YouTube Music doit être configurée depuis l'application correspondante. Une fois ajoutés, ces services apparaissent sous forme d'options multimédias dans l'application Home d'Apple, accessibles depuis les paramètres du compte d'un utilisateur. Les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner leur service préféré par défaut, permettant à Siri d'exécuter des commandes en utilisant cette plate-forme particulière au lieu d'Apple Music.

Cependant, Siri a toujours la capacité de lire de l'audio à partir de sources autres que celles par défaut sur commande. Par exemple, même si la valeur par défaut est Apple Music, les utilisateurs peuvent simplement dire : « Siri, écoute ma liste de lecture de sommeil sur YouTube Music » et Siri s'y conformera. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de profiter d’une expérience de streaming musical transparente et personnalisée avec un large éventail d’options.

Grâce à ces améliorations potentielles, les utilisateurs de HomePod bénéficieront d'une plus large sélection de services musicaux et pourront accéder de manière transparente à leur contenu préféré à l'aide des commandes vocales Siri. Cette compatibilité étendue représente l'engagement d'Apple à améliorer les capacités du HomePod et à offrir aux utilisateurs une plus grande flexibilité dans leurs choix de streaming audio.

