YouTube met en œuvre des modifications dans les publicités pour les téléspectateurs et les créateurs

YouTube apporte des modifications à sa politique publicitaire qui affecteront à la fois les téléspectateurs et les créateurs. La plateforme de partage de vidéos a annoncé qu'elle testerait des coupures publicitaires plus longues, regroupées au lieu d'être distribuées tout au long d'une vidéo. Ce changement s'appuie sur les retours des téléspectateurs, 79 % d'entre eux préférant les publicités regroupées pour un contenu long sur les écrans de télévision. De plus, YouTube fournira un indicateur plus visible de la durée de chaque coupure publicitaire.

Un autre changement du côté créatif consiste à « simplifier » le processus pour les créateurs de contenu. Auparavant, les créateurs avaient davantage de contrôle sur le type et le placement des publicités dans leurs vidéos. Cependant, YouTube met désormais en place un interrupteur marche/arrêt pour toutes les publicités. Lorsque cette option est activée, YouTube déterminera quand et où les publicités seront diffusées. Si le commutateur est désactivé, aucune publicité ne sera affichée. Le placement des publicités au milieu de la vidéo reste toujours à la discrétion du créateur.

Selon YouTube, plus de 90 % des vidéos de la plateforme comportent déjà tous les types de publicités activées, l'impact sur les créateurs devrait donc être minime. La plateforme affirme que ces changements visent à étendre les meilleures pratiques au sein de la communauté des créateurs et à optimiser les revenus des créateurs. L'objectif ultime est d'aider les créateurs à gagner plus tout en simplifiant l'expérience publicitaire des téléspectateurs.

Il est important de noter que ces changements affecteront à la fois les vidéos existantes et les nouvelles sur la plateforme. En plus de coupures publicitaires plus longues et de contrôles publicitaires simplifiés pour les créateurs, YouTube introduira également des publicités achetables avec lesquelles les téléspectateurs pourront interagir tout en regardant YouTube sur leur téléviseur.

Dans l'ensemble, ces changements visent à améliorer l'expérience publicitaire des téléspectateurs et à offrir davantage de contrôle et d'optimisation des revenus aux créateurs sur la plateforme YouTube.

Définitions:

– Contenu long : vidéos généralement plus longues que le contenu court traditionnel, dépassant généralement 20 minutes.

– Pause publicitaire : une pause dans le contenu vidéo où une publicité est diffusée.

– Annonces achetables : annonces qui permettent aux téléspectateurs d'interagir avec le contenu et d'effectuer des achats directement dans l'annonce.

Source : [L'article source]