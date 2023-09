Apple Vision Pro aura son propre App Store : ce que les développeurs et les utilisateurs doivent savoir

By

Apple a officiellement annoncé que son prochain casque VR, l'Apple Vision Pro, aura son propre App Store. La société a tenu sa promesse de permettre au casque d'exécuter des applications iOS et iPadOS, en plus des nouvelles applications visionOS. Cela signifie que les utilisateurs auront accès à « des centaines de milliers d’applications iPad et iPhone » aux côtés des nouvelles applications visionOS.

Les développeurs auront bientôt la possibilité de publier leurs applications sur l'App Store de Vision Pro. Apple prévoit d'inclure le nouvel App Store dans une prochaine version bêta des développeurs pour visionOS à l'automne. Toutes les nouvelles applications iOS et iPad OS créées seront automatiquement disponibles sur l'App Store de Vision Pro, à condition qu'elles soient compatibles avec le casque.

Bien qu'Apple prévoit que presque toutes les applications iOS et iPad seront compatibles avec Vision Pro, il peut arriver qu'une application ne soit pas compatible en raison de certaines fonctionnalités ou de problèmes d'interface utilisateur. Dans de tels cas, les développeurs seront informés via App Store Connect afin qu'ils puissent effectuer les ajustements nécessaires.

L'inclusion de la compatibilité avec les applications iOS et iPad OS donne au Vision Pro un avantage significatif avec une bibliothèque d'applications massive dès la sortie de la boîte. Cependant, toutes les entreprises n’adoptent pas visionOS pour des expériences immersives. Netflix, par exemple, a annoncé qu'il ne disposerait pas d'application native Apple Vision Pro au lancement. D’un autre côté, des entreprises comme Disney et la NBA ont manifesté leur intérêt pour la création d’expériences immersives pour Vision Pro.

Le succès de Vision Pro dépendra en fin de compte de l’adoption ou non par les développeurs et les entreprises de visionOS pour des expériences immersives. Si tel est le cas, la combinaison d’applications immersives et pratiques sur le Vision Pro pourrait lui donner un avantage sur les autres casques VR. Cependant, s’il est perçu comme un simple Mac ou iPhone attaché au visage, l’attrait de « l’ordinateur spatial » peut être limité au départ.

