Les risques liés à la vie privée liés à l’IA et aux grandes technologies

Les entreprises technologiques utilisent de plus en plus les données des utilisateurs pour former des systèmes d’intelligence artificielle (IA), ce qui soulève des inquiétudes en matière de confidentialité et de contrôle. Google, par exemple, utilise Gmail pour entraîner son IA à terminer des phrases, tandis que Meta (propriétaire de Facebook) a utilisé un milliard de publications sur Instagram sans autorisation pour entraîner son IA. Microsoft utilise les conversations de chat pour améliorer son robot IA, et d'autres entreprises technologiques utilisent les données pour enseigner diverses compétences à leurs systèmes d'IA.

Bien que l’utilisation de données à des fins de publicité ciblée soit courante, leur utilisation pour former des systèmes d’IA avancés présente de nouveaux risques. L’IA générative s’appuie fortement sur de grandes quantités de données, ce qui soulève des inquiétudes quant à la vie privée des individus. Les entreprises technologiques reconnaissent le risque et avertissent souvent les utilisateurs du partage d’informations personnelles ou sensibles.

De plus, le processus de formation de l’IA implique des évaluateurs humains qui peuvent avoir accès aux données personnelles partagées avec les systèmes d’IA. Il y a également eu des cas où des systèmes d’IA ont divulgué des informations personnelles en réponse à certaines invites. Bien que les entreprises aient mis en place des mesures pour prévenir les fuites, leur efficacité et leur fréquence restent floues.

La confidentialité n’est pas la seule préoccupation ; il y a aussi la question du contrôle. Les utilisateurs n’avaient peut-être pas prévu que les données qu’ils partageaient dans le passé pourraient être utilisées des années plus tard à des fins telles que la création artistique, l’automatisation ou la surveillance. Les entreprises technologiques établissent souvent leurs propres règles quant aux données pouvant être utilisées, créant ainsi un déséquilibre entre la confidentialité des utilisateurs et le contrôle de l’entreprise.

La lutte contre ces risques liés à la vie privée nécessite des cadres juridiques, des réglementations sectorielles et une transparence accrue. Les utilisateurs doivent avoir plus de contrôle et prendre des décisions éclairées sur la manière dont leurs données sont utilisées par les systèmes d’IA. L’avenir de la vie privée à l’ère de l’IA dépend de la recherche du juste équilibre entre innovation et protection des droits des individus.

