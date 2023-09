Les jeunes clubs informatiques et électroniques de Cuba jouent un rôle important dans le développement technologique du pays et dans la fourniture de technologies de l'information et de la communication dans les zones reculées. Ces centres ont été initialement créés sous la direction de Fidel Castro dans le but de réduire la fracture numérique et d'apporter la technologie même dans les régions les plus isolées du pays.

Le Premier ministre Manuel Marrero reconnaît l'importance de ces clubs dans le processus de bancarisation, qui consiste à donner accès aux services bancaires à la population cubaine. Les Young Computer Clubs jouent un rôle déterminant dans ce processus car ils offrent une formation technologique et une connectivité aux enfants, adolescents et adultes.

Ces clubs, répartis sur tout le territoire, offrent une large gamme de services. Ils assurent la connectivité internet via wifi, créent des espaces de jeux, facilitent la numérisation des documents et proposent divers services technologiques. En outre, les clubs proposent une formation spécialisée aux enfants ayant des capacités particulières, garantissant que même les membres les plus vulnérables de la société puissent bénéficier de ces ressources.

Au-delà de leurs services immédiats, les Young Computer and Electronics Clubs contribuent également aux programmes stratégiques du pays, tels que les initiatives d'e-gouvernement. Cela démontre leur rôle important dans l’avancement de la culture technologique et de la participation au paysage numérique.

Dans l’ensemble, ces clubs transforment la vie en offrant des ressources technologiques et des formations à tous les segments de la société, notamment dans les zones reculées. Ils sont essentiels pour promouvoir l'égalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication, favoriser l'inclusion numérique et stimuler le progrès technologique de Cuba.

