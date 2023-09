Xiaomi intensifie son jeu avec des mises à jour Android accrues

Xiaomi a annoncé qu'elle augmenterait le nombre de mises à jour Android proposées pour ses smartphones, à commencer par la prochaine série Xiaomi 13T. Auparavant, la marque avait été critiquée pour son support logiciel limité, laissant les appareils plus anciens sans mises à jour à mi-chemin de leur durée de vie.

Les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, qui seront dévoilés à Berlin le 26 septembre, intégreront non seulement la technologie de caméra de Leica, mais recevront également 4 mises à jour Android et 5 mises à jour de sécurité. Cette décision vise à aligner Xiaomi sur des concurrents comme Samsung, qui ont déjà étendu leur support logiciel à une large gamme d'appareils.

Alors que la confidentialité et la sécurité deviennent de plus en plus importantes pour les consommateurs, il est crucial pour les entreprises d'investir dans leurs équipes logicielles et de garantir que les appareils restent sécurisés même après la fin du cycle du nouveau système d'exploitation. La décision de Xiaomi d'offrir davantage de mises à jour reflète cette évolution de la demande des consommateurs et pourrait attirer les clients qui donnent la priorité au support logiciel.

Apple est depuis longtemps considérée comme la référence du secteur en matière de support logiciel, les utilisateurs d'iPhone bénéficiant de 5 ans de mises à jour. Même si les appareils Android sont traditionnellement à la traîne, il est encourageant de voir davantage de marques adopter une approche similaire et faire pression pour des mises à jour plus fréquentes.

En plus de Xiaomi, Google étendrait également sa prise en charge logicielle à tous les téléphones Pixel alimentés par le Tensor interne, à commencer par la prochaine série Pixel 8. Cela indique un changement plus large dans l'industrie vers la priorité accordée aux mises à jour logicielles et la garantie d'une durée de vie plus longue pour les smartphones.

