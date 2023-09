Xiaomi devrait lancer la très attendue série 13T en Europe le 26 septembre. Ces appareils seront les premiers de la famille Xiaomi à bénéficier d'un support logiciel incroyable, notamment 4 mises à jour du système d'exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité. La série 13T sera composée de deux modèles : le Xiaomi 13T et le Xiaomi 13T Pro, qui a également été officiellement confirmé.

Officieusement, il est prévu que les deux téléphones feront leurs débuts avec MIUI 14 basé sur Android 13, la dernière version publique du skin Xiaomi. Bien que les spécifications officielles n'aient pas été révélées, des fuites suggèrent que le 13T Pro sera similaire au Redmi K60 Ultra, avec un chipset Dimensity 9200+ et une batterie de 5,000 120 mAh avec une charge rapide de 13 W. D'un autre côté, le 8200T standard sera livré avec le Dimensity 5,000-Ultra et une batterie de 67 XNUMX mAh avec une charge plus lente de XNUMX W.

Les deux appareils partageraient plusieurs fonctionnalités, notamment un écran AMOLED de 6.67 pouces à 144 Hz avec une résolution de 1,220 2,712 x 2,600 68 pixels. L’écran devrait offrir une luminosité maximale impressionnante de 5 XNUMX nits. De plus, les téléphones seront dotés d'un indice de résistance IPXNUMX à l'eau et à la poussière, ainsi que d'une protection Gorilla Glass XNUMX pour leurs écrans.

Une différence notable entre le 13T Pro et le K60 Ultra réside dans les spécifications de l’appareil photo. Selon les rumeurs, la série 13T comprendrait un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur IMX707, un téléobjectif de 50 MP avec un objectif de 50 mm, un appareil photo ultra-large de 12 MP avec un objectif de 15 mm et un appareil photo selfie de 20 MP. Il est intéressant de noter que ces appareils photo porteront la marque Leica et que l'application appareil photo inclura l'ensemble habituel de fonctionnalités Leica.

Selon des fuites, le Xiaomi 13T avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera 700 €, tandis que le Xiaomi 13T Pro haut de gamme, équipé de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, coûtera 900 €.

Dans l’ensemble, la série Xiaomi 13T s’annonce comme une gamme très prometteuse avec un support logiciel impressionnant et des fonctionnalités puissantes. Les fans et passionnés de technologie attendent avec impatience le lancement officiel pour mettre la main sur ces appareils.

Sources : [Source]