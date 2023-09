Crusoe Energy Systems LLC s'est associé à XCL Resources LLC dans le bassin d'Uinta, dans l'Utah, pour convertir les émissions excédentaires de gaz naturel en électricité, qui sera utilisée pour alimenter des centres de données modulaires grâce à l'atténuation numérique des éruptions (DFM). Les systèmes DFM ont déjà été mis en service et sont pleinement opérationnels.

En exploitant le gaz naturel gaspillé et en le transformant en énergie, le système DFM de Crusoe vise à réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone. À pleine capacité, ce système a le potentiel de réduire les émissions jusqu'à 273,000 60,000 tonnes par an, ce qui équivaut au retrait de XNUMX XNUMX voitures de la route pendant un an.

Crusoe Energy Systems a déjà déployé plus de 120 centres de données DFM modulaires à travers les États-Unis. Ces centres ont réussi à réduire les émissions excédentaires de gaz naturel de plus de 4 milliards de pieds cubes au cours de la seule année écoulée.

Le système DFM développé par Crusoe Energy Systems répond au problème du gaz naturel gaspillé, qui est souvent torché ou rejeté dans l'atmosphère en raison du manque d'infrastructures ou de viabilité économique. Au lieu de laisser cette précieuse ressource se perdre, la technologie de Crusoé la capture et la convertit en énergie utilisable.

Les centres de données sont essentiels à la société moderne, car ils alimentent et stockent la grande quantité d’informations numériques que nous générons. Cependant, les centres de données consomment également une quantité importante d’énergie. En alimentant les centres de données avec de l'énergie propre générée à partir de l'excédent de gaz naturel, Crusoe Energy Systems contribue à un paysage énergétique plus durable et plus efficace.

