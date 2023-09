Microsoft s'associe à Barclays pour lancer la Xbox Mastercard

Microsoft a annoncé sa collaboration avec Barclays pour présenter la « Xbox Mastercard », une nouvelle carte de crédit spécialement conçue pour les utilisateurs Xbox. S'il sera disponible exclusivement pour les Xbox Insiders le 21 septembre, il deviendra accessible à tous les utilisateurs aux États-Unis d'ici 2024.

La Xbox Mastercard offre aux utilisateurs la possibilité de gagner des points pour les jeux Xbox et les modules complémentaires en fonction de leurs achats. Diverses catégories offriront des taux de gain accélérés, tels que 5x les points de carte sur les produits éligibles sur le Microsoft Store, 3x les points de carte sur les services de streaming éligibles comme Netflix et Disney+, et 3x les points de carte sur les services de livraison de repas éligibles comme Grubhub et DoorDash. Pour tous les autres achats quotidiens, les clients gagneront 1x points de carte.

De plus, les titulaires de la carte bénéficieront de plusieurs avantages, notamment 5,000 50 points de carte (l'équivalent d'une valeur de XNUMX $) après leur premier achat. Les nouveaux membres recevront, entre autres avantages, trois mois de Xbox Game Pass Ultimate.

Les personnes intéressées doivent d’abord faire partie du programme Xbox Insider pour avoir accès à la Xbox Mastercard. La disponibilité de la carte sera introduite par vagues auprès des membres Insider tout au long de l'année 2023. À partir du 21 septembre, les utilisateurs pourront demander la carte.

L'équipe Xbox a déclaré : « Nous savons que les joueurs souhaitent obtenir plus de valeur de la Xbox, et nous avons entendu des commentaires de la communauté selon lesquels ils souhaitent davantage de moyens de tirer le meilleur parti de leurs achats… La Xbox Mastercard sera disponible exclusivement pour les Xbox Insiders dans les 50 États-Unis à partir du 21 septembre, avec une disponibilité pour tous les joueurs Xbox des 50 États-Unis à partir de 2024. »

Envisagez-vous d'obtenir une Xbox Mastercard ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

